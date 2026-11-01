استاندار خراسان جنوبی خواستار پیگیری جدی تأمین صفحه‌های خورشیدی، تسریع در اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های کشاورزی برای اجرای طرح‌های خورشیدی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در جلسه کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر استان با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: برای تسریع در اجرای این طرح‌ها، باید ظرفیت شهرستان‌ها شناسایی و با تجمیع متقاضیان و تشکیل تعاونی‌ها، زمینه مشارکت کشاورزان در احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین برق پایدار در بخش کشاورزی افزود: استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند به کشاورزان در مدیریت مصرف برق و کاهش مشکلات ناشی از محدودیت‌های تأمین انرژی در فصل تابستان کمک کند.

استاندار همچنین بر پیگیری تأمین صفحه‌های خورشیدی از مسیر‌های جایگزین تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های واردات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، باید ظرفیت تجار و مرز افغانستان برای تأمین صفحه ها بررسی شود و دستگاه‌های مسئول با پیگیری مستقیم، زمینه واردات این تجهیزات را فراهم کنند.

هاشمی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه انرژی خورشیدی استان گفت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاران متعددی برای اجرای طرح‌های خورشیدی اعلام آمادگی کرده‌اند، اما مشکل اصلی، تأمین و انتقال صفحه‌هایست که با رفع این مانع می‌توان شاهد پبشرفت قابل توجهی در اجرای طرح ها بود.

وی در ادامه بر تعیین تکلیف نیروگاه‌های خورشیدی ادارات تأکید کرد و افزود: اتصال ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی به شبکه باید با جدیت دنبال شود و فهرست دستگاه‌های متصل‌شده و باقی‌مانده، به‌صورت دقیق و تفکیکی در جلسه آینده ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اتصال همه ادارات کل استان به شبکه باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود، خواستار پیگیری مستمر این موضوع از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی شد.

هاشمی همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دهیاری‌ها و استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف استان را ضروری دانست و بر پیگیری تحقق برنامه ۹۳۳ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت متصل‌شده به شبکه تا پایان سال تأکید کرد.

دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی شرکت سرمایه‌گذار در شهرستان فردوس گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استانداری، دستگاه‌های اجرایی، منابع طبیعی، امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی، پروانه اجرای این طرح به نام شرکت نهایی سرمایه‌گذار اصلاح و پس از ثبت درخواست در پنجره واحد زمین، بلامعارض بودن زمین و نداشتن تداخل با سایر اراضی تأیید شده است.

وی افزود: سرمایه‌گذار برای آغاز سریع‌تر عملیات اجرایی اعلام آمادگی کرده و با توجه به افزایش هزینه‌ها، تمایل دارد هرچه زودتر کار را آغاز کند؛ از این‌رو پیشنهاد شده است با صدور صورت‌جلسه‌ای برای واگذاری موقت زمین، امکان شروع عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه فراهم شود تا مراحل اداری و استعلامات مربوط به پنجره واحد زمین نیز به‌صورت موازی دنبال شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به احتمال انتقال سرمایه‌گذاری به سایر استان‌ها به دلیل اولویت‌های اعلامی ساتبا در تأمین برق، بر ضرورت تسریع در صدور مجوز‌های لازم تأکید کرد و افزود: با آغاز عملیات اجرایی، زمینه تثبیت این سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی فراهم می‌شود.