به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران اسفندیاری با اشاره به آسیب به یک بهله دلیجه و تیمار آن اظهار کرد: این پرنده شکاری توسط دوستداران و حامیان محیط زیست به اداره تحویل داده شد و پس از بررسی وضعیت جسمانی، انجام اقدامات لازم و اطمینان از آمادگی آن برای بازگشت به طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

وی افزود: مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات وحش و تحویل به‌موقع گونه‌های آسیب‌دیده به اداره محیط زیست، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و صیانت از گونه‌های جانوری دارد.

اسفندیاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده یا گرفتار، از هرگونه اقدام خودسرانه برای نگهداری یا جابه‌جایی آن خودداری کرده و موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.