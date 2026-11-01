به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس استان افزود: در حادثه اول در منطقه «دمچنار» سالارآباد از توابع شهرستان بویراحمد ۶ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که همگی به‌صورت هوشیار به بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج منتقل شدند.

غفارفرد افزود: در حادثه دوم که ساعت ۲۱:۱۴ رخ داد، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در منطقه «سروک» یاسوج به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که در پی آن، ۳ نفر دچار مسمومیت شدند.

وی ادامه داد: هر سه مصدوم در وضعیت هوشیار به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج انتقال یافتند.