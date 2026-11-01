رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از دسترسی مردم به نسخه جدید سامانه «خدمات قضایی من» با هدف دسترسی آسان‌تر و پیگیری شفاف‌تر امور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نسخه جدید «سامانه خدمات قضایی من» با هدف دسترسی آسان‌تر و پیگیری شفاف‌تر امور قضایی در دسترس مردم عزیز قرار گرفت.

«اطلاعیه الکترونیک»، خدمت جدید این سامانه و مکمل پیامک‌های قضایی است که ابهاماتی که بعضا در پیامک‌های ارسالی وجود داشت و منجر به سردرگمی یا مراجعات غیرضرور مراجعان می‌شد را برطرف می‌کند و کاربر را راهنمایی می‌کند که در هر مرحله چه اقدامی انجام دهد.

نخستین اطلاعیه، با موضوع ارجاع شکواییه به فراجا فعال شده و موارد دیگر نیز به‌تدریج افزوده می‌شود.

بازطراحی سامانه نظرسنجی و فراهم شدن امکان جست‌وجوی صفحات نیز با هدف شنیدن بهتر صدای مردم و تسهیل دسترسی به خدمات انجام شده است.

توضیح درباره عنصر خبری: تیتر و لید بر اساس عنصر «چه اتفاقی افتاده» تنظیم شده است؛ یعنی مهم‌ترین اتفاق (در دسترس قرار گرفتن نسخه جدید سامانه با خدمت اطلاعیه الکترونیک) در جمله اول آمده و خبر با عنوان مقام یا مسئول شروع نشده است.