به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز در جریان برگزاری دومین نشست شورای معادن استان، ضمن بررسی آخرین وضعیت معادن و پیگیری مصوبات جلسه نخست، به بررسی تفویض اختیارات جدید شورای معادن پرداخت.

وی طرح شرکت «هونامیک کانی زرین» مبنی بر راه‌اندازی مجتمع فرآوری مواد معدنی کربنات در شهرستان دیر را مورد بررسی قرار داد.

کشاورز همچنین بر اهمیت تعامل میان بخش صنعت و دانشگاه تأکید کرد و افزود: بررسی راهکار‌های بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه خلیج فارس در حوزه معادن و صنایع معدنی، از محور‌های مهم این جلسه برای ارتقای سطح دانش فنی در استان بود.

مدیرکل صمت استان بوشهر با ارائه آمار دقیق از وضعیت معادن استان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴۰ معدن فعال در استان بوشهر در زمینه‌هایی نظیر تولید سنگ لاشه، سنگ گچ، سنگ آهک، واریزه کوهی و ... فعالیت می‌کنند که موجب اشتغال بیش از ۱۷۰۰ نفر شده است.

کشاورز در ادامه به گزارش عملکرد مجوز‌های صادر شده در شش‌ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: در این بازه زمانی، ۴ فقره پروانه اکتشاف، ۳ فقره پروانه بهره‌برداری، ۳ فقره گواهی کشف و ۷ فقره اجازه برداشت صادر شده است. همچنین در راستای احیاء معادن، ۱۰ مورد از معادن غیرفعال با موفقیت فعال‌سازی شده‌اند.

وی بیان کرد: دراستان بوشهر نخستین پروانه اکتشاف ماده معدنی «سلستین» صادر شده است که گام مهمی در تنوع بخشیدن به سبد محصولات معدنی استان محسوب می‌شود.