شبکه‌های سراسری رادیویی همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با پخش ویژه‌برنامه‌هایی به تبیین مفاهیم ایستادگی و آگاهی‌بخشی تاریخی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرصتی استراتژیک برای الگو‌سازی برای نسل جوان محسوب می‌شود.

این برنامه‌های رادیویی با هدف آگاهی‌بخشی تاریخی به دانش‌آموزان، سعی دارند مفاهیم ایستادگی را در قالب روایت‌های حماسی به گوش مخاطبان برسانند.

رادیو ایران؛ بازخوانی حماسه‌های استکبارستیزی برای نسل نو

احمد الهی‌قلی، مدیر گروه سیاسی رادیو ایران، با معرفی ویژه‌برنامه «یک روز، سه روایت» گفت: این اثر با نگاهی مستند، سه رویداد سرنوشت‌ساز از جمله تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی را بازخوانی می‌کند.

وی افزود: بهره‌گیری از اسناد معتبر و گفت‌و‌گو با کارشناسان، از محور‌های اصلی این برنامه برای تبیین ابعاد استکبارستیزی برای جوانان است.

رادیو معارف؛ تبیین نقش نوجوانان در رویداد‌های تاریخی

اعظم ایرانی، تهیه کننده ویژه‌برنامه «کوله‌پشتی»، با اشاره به محور‌های این برنامه گفت: ما با تمرکز بر نقش نوجوانان در تحولات معاصر و رویداد‌های مهم از جمله دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، به بررسی نقش‌آفرینی نسل‌های مقاوم می‌پردازیم.

وی افزود: این برنامه با تمرکز بر زندگی شهدای نوجوان، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه‌های تربیتی و فرهنگی موجب شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری و مقاومت در میان نوجوانان می‌شود.

رادیو سلامت؛ پیوند خلاقانه رادیو و مدرسه با برنامه «زنگ تفریح»

محمد یوسفی، مدیر فضای مجازی و روابط عمومی شبکه رادیویی سلامت، از برنامه تعاملی «زنگ تفریح» به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی این شبکه یاد کرد.

وی با اشاره به رویکرد آموزشی این شبکه گفت: این برنامه از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸:۵۰ صبح (همزمان با زمان استراحت دانش‌آموزان)، در مدارس ابتدایی سراسر کشور پخش می‌شود تا مفاهیم پیچیده سلامت را در قالب بازی و سرگرمی، به زبان ساده به کودکان منتقل کند.

رادیو فرهنگ؛ بررسی چرایی تقابل با استکبار در برنامه «تمدن نوین»

اسماعیل شامانیان، تهیه‌کننده برنامه «تمدن نوین»، با اشاره به ضرورت پاسخگویی مستند به نسل جوان، گفت: این برنامه با تکیه بر اسناد تاریخی، کارنامه دخالت‌های آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا توطئه‌های پس از انقلاب را بررسی می‌کند تا نشان دهد استکبارستیزی، واکنشی عقلانی به این خصومت‌هاست.

وی افزود: تبیین مفهوم «انقلاب دوم» (تسخیر لانه جاسوسی) از محور‌های اصلی برنامه است که با حضور کارشناسانی، چون حجت‌الاسلام محمدحسین کشوری و اجرای تیمور کوشکی ، به بررسی ریشه‌های مبارزه با استکبار می‌پردازد.

رادیو نمایش؛ روایت سه رویداد مهم ۱۳ آبان در برنامه «نسل پنجم»

رضا گل‌سوسن، مدیر گروه برنامه‌های مستند رادیو نمایش، از اجرای برنامه «نسل پنجم» با موضوع رویداد‌های تاریخی ۱۳ آبان خبر داد.

وی با اشاره به پیوند این روز با سه واقعه‌ی تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، تأکید کرد که این رویداد‌ها همگی در چارچوب استقلال سیاسی و مقابله با مداخله خارجی قرار دارند.

این موضوعات با حضور کارشناسان در این برنامه بررسی خواهد شد.

رادیو پیام؛ تلاش برای معرفی دانش‌آموز پرسشگر و آگاه

آرمان ستوده، مدیر پخش و نظارت رادیو پیام، از برنامه «پیام روز» با محوریت بازخوانی مستند وقایع ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی خبر داد.

وی با اشاره به هدف این برنامه گفت: ما بر آنیم تا با تکیه بر آگاهی تاریخی، نقش دانش‌آموز ایرانی را به‌عنوان عنصری پرسشگر و آینده‌ساز در برابر استکبار تبیین کنیم.

هدف ما تقویت حس مسئولیت‌پذیری و غرور ملی در نوجوانان از طریق درک صحیح از تاریخ است.

رادیو گفت‌و‌گو؛ بازخوانی پیام‌های ۱۳ آبان در برنامه «رودررو»

سید میثم کطاییان، مدیر گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفت‌و‌گو، با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در حفظ ارزش‌های انقلاب و افزایش آگاهی سیاسی، از پخش برنامه «رودررو» خبر داد.

این برنامه با محوریت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به بازخوانی ابعاد تاریخی ۱۳ آبان، ریشه‌های استکبارستزی و تبیین نقش نسل جوان در استقلال و پیشرفت کشور می‌پردازد.

رادیو تهران؛ از تاریخ تسخیر سفارت تا روایت مقاومت مردم

محمدرضا پاکزادیان، تهیه‌کننده رادیو تهران، از اجرای برنامه «هنوز ۱۳ آبان» خبر داد. این برنامه با پخش زنده از محل لانه جاسوسی سابق، به بازخوانی مستند واقعه تسخیر سفارت آمریکا و بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی آن می‌پردازد.

همچنین در این برنامه پیامد‌های تحولات اخیر، تجربه مردم از مقاومت و ضرورت همبستگی ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رادیو جوان؛ ویژه‌برنامه «تسخیر لانه شیطان» با تمرکز بر نقش جوانان

علیرضا مبینی، مدیر گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو جوان، از اجرای ویژه‌برنامه «تسخیر لانه شیطان» خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت تاریخی ۱۳ آبان در سایه تحولات اخیر منطقه، گفت: این برنامه با هدف تبیین ابعاد اجتماعی این مناسبت و همسو کردن نسل جوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی طراحی شده است.

وی همچنین افزود : با توجه به مخاطب اصلی این شبکه، تمرکز ویژه‌ای بر ایجاد آگاهی و مشارکت نوجوانان در این برنامه صورت گرفته است.

رادیو ورزش؛ روایت پیوند قهرمانی و مقاومت در برنامه «ایران قهرمان»

صدف سبحانی، تهیه‌کننده برنامه «ایران قهرمان»، از رویکرد ویژه این برنامه در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به پیوند ورزش و روحیه استکبارستیزی ، تأکید کرد که این برنامه امسال با نگاهی به نسل نوجوان، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموزی و شهدای ورزشگاه لامرد را گرامی می‌دارد.

همچنین، بخش ویژه‌ای از این برنامه به افتخارآفرینی بانوان ورزشکار که نماد مقاومت و حفظ هویت دینی هستند، اختصاص یافته است.

رادیو صبا؛ معرفی مفاخر و شهدای دانش‌آموز در برنامه «نشان افتخار»

مژگان فرزین، تهیه‌کننده برنامه «نشان افتخار»، با هدف آشنایی نسل جوان با الگو‌های ماندگار کشور، از بازخوانی زندگی مفاخر و قهرمانان ملی خبر داد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر روایت زندگی شهدای دانش‌آموز، این رویکرد را راهی برای انتقال ارزش‌هایی همچون شجاعت، وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری به نسل نوجوان دانست.

رادیو اقتصاد؛ تحلیل ابعاد انسانی و حقوق بشری تحریم‌ها در برنامه «رهیافت»

برنامه «رهیافت» با تمرکز بر بررسی ابعاد اقتصادی و انسانی تحریم‌ها، به تحلیل تأثیر این محدودیت‌ها بر حقوق بنیادین، سلامت و معیشت مردم می‌پردازد.

در این برنامه، پیامد‌های تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بشر و تأثیر آن بر دسترسی به نیاز‌های اساسی زندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.