دویست و چهل و پنجمین شب اجتماع باشکوه مردم بوکان، تجلی انسجام ملی واقتدار ملت مبعوث شده برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجتماع پرشکوه و حماسی مردم متدین، غیور و ولایتمدار بوکان با حضور مسئولان شهرستان، جلوه‌ای درخشان از انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و اراده پولادین آحاد جامعه در صیانت از تمامیت ارضی و حراست از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

این رویداد مردمی و بصیرت‌افزا، بار دیگر بر عزم راسخ ملت ایران در مسیر تحکیم بنیان‌های پایداری، مقاومت و پاسداری بی‌دریغ از ارزش‌های اصیل اسلامی و ملی تأکید کرد؛ حرکتی خودجوش که پیام‌آور وحدت ناگسستنی امت و مسئولان در برابر توطئه‌های بدخواهان است.

امروز انسجام ملی و همدلی اقشار مختلف جامعه، مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر جنگ روانی و توطئه‌های دشمنان است و مسئولان نیز وظیفه دارند با خدمت‌رسانی بی‌منت، پاسدار این اعتماد و وفاداری باشند.

این اجتماع با تأکید بر استمرار راه شهدا و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به کار خود پایان داد تا نویدبخش فردایی روشن‌تر در سایه امنیت، وحدت و اقتدار ملی باشد.