به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های عددی، متاثر از عبور امواج ناپایدار جوی، پیش‌بینی می‌شود از امروز تا اواخر هفته جاری در برخی نقاط استان، احتمال افزایش ابر و وزش باد وجود داشته باشد.

لطفی افزود: همچنین احتمال وزش بارش‌های پراکنده از امروز تا روز سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود و در صورت تثبیت نقشه‌ها، از روز چهارشنبه با تقویت ناپایداری‌ها، احتمال افزایش متناوب ابر، وزش باد‌های تند، بارش رگبار و وقوع رعد و برق به‌ویژه در نوار شرقی استان وجود خواهد داشت.

به گفته وی با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود در زمینه برداشت محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصول زرشک، تسریع شود و محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف و مناسب منتقل شوند.

کارشناس هواشناسی استان گفت: دمای هوا هم تا صبح فردا روند افزایش نسبی دارد، اما از ظهر فردا روند کاهشی دمای هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین ایستگاه‌های کریمو، خضری دشت بیاض، اسفدن، سرایان، فتح‌آباد، فردوس، قائم، سُرُند و بغداده بارش‌های کمتر از ۲ میلی متر را گزارش کردند.

در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و ایستگاه بندان با بیشینه دمای ۳۳ درجه، گرم‌ترین ایستگاه استان بوده است.

در مرکز استان نیز تغییرات دما بین ۸ تا ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.