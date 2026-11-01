رئیس اداره گاز شهریار، از محدودیت تأمین گاز در غرب تهران طی سال جاری خبر داد و خواستار مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف برای عبور از فصل سرد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پولادوند، رئیس اداره گاز شهریار از چالش‌های تأمین گاز در این منطقه خبر داد و بر ضرورت همکاری مشترکان برای مدیریت مصرف تأکید کرد.

پولادوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده جهت ساماندهی مصرف و صیانت از حقوق عامه، اظهار داشت: در همین راستا، ۲۲ کیلومتر از انشعابات غیرمجاز گاز در شهرستان جمع‌آوری شده است و تلاش می‌شود با قانونمند کردن مصرف، بخشی از محدودیت‌های موجود جبران شود.

وی بخش خانگی را از حوزه‌های مؤثر در مدیریت مصرف دانست و افزود: همکاری مشترکان و رعایت الگوی مصرف، از مهم‌ترین راهکار‌ها برای کمک به اداره گاز جهت تأمین پایدار گاز در شرایط فعلی است.

رئیس اداره گاز شهریار همچنین از برنامه حمایتی این اداره برای کاهش مصرف در مناطق سردسیر خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم بخاری‌های کم‌مصرف را به‌صورت رایگان در اختیار مشترکان کم‌بضاعت این مناطق قرار دهیم.