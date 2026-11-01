به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیرخانه ششمین جشنواره موسیقی کیش، اعلام کرد: در مجموع ۹۴ اثر به دبیرخانه ارسال و از بین آثار رسیده ۳۵ اثر به مرحله نهایی راه یافت.

با برگزاری جلسه هیئت انتخاب آثار و بررسی دقیق آثار ارسالی در مجموع ۱۲ گروه برتر انتخاب و در ایام گرامیداشت هفته فرهنگی کیش برنامه های خود را اجرا خواهند کرد.

برگزاری کارگاه موسیقی پژوهی در دوقالب ساز‌های ایران باستان و حرکات آیینی اقوام ایرانی زیر نظر محققان و کارشناسان هنری و نیز اجرای مشترک اقوام ایرانی در هر دو موضوع جشنواره و اجرای بانوان هفت اقلیم توسط نوازندگان برتر گروه‌های حاضر در جشنواره از مهمترین بخش‌های متنوع ششمین جشنواره موسیقی کیش است.

هفته فرهنگی کیش از ۱۶ تا ۱۹ آبان در کیش با اجرای متنوع برنامه‌های هنری پذیرای علاقمندان و هنردوستان خواهد بود.

دبیرخانه ششمین جشنواره موسیقی کیش، با اشاره به اینکه محل برگزاری برنامه‌های هنری در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد، از مردم هنر دوست ایران و علاقمندان دعوت کرد کیش را در این ایام بعنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کنند و رنگین کمان موسیقی اقوام را با همدیگر به جشن بنشینند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مراجعه به تارنمای kishhonar.ir آخرین اخبار و اطلاعات جشنواره های کیش را مشاهده کنند.