به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس پلیس راه استان خوزستان از وقوع تصادف با ۲ فوتی در محور مواصلاتی آبادان به ماهشهر خبر داد.

سرهنگ سعید حسنوند افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که علت تصادف، شب گذشته، تخطی از سرعت مطمئنه، سرعت غیر مجاز و رعایت نکردن فاصله طولی از سوی راننده خودروی پژو بوده است.

وی خاطر نشان کرد: خودروی حامل سوخت قاچاق پس از برخورد با کامیون جلویی دچار حریق شد و در این حادثه ۲ سرنشین آن جان خود را از دست دادند.

در این حادثه یک آتش نشان نیز مصدوم شد.

محور اهواز ـ خرمشهر به طول حدود ۱۳۰ کیلومتر، یکی از مسیر‌های ارتباطی مهم استان خوزستان است که علاوه بر جابه‌جایی مسافران، در انتقال کالا و تردد خودرو‌های سنگین و وسایل نقلیه مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی منطقه نیز نقش دارد.

این محور در سال‌های گذشته بار‌ها شاهد حوادث رانندگی مرگبار بوده و موضوع ایمن‌سازی، توسعه زیرساخت‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز آن از جمله مطالبات مطرح‌شده در منطقه بوده است.