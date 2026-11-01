توقیف بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

ماموران انتظامی هرمزگان در مهر امسال و اجرای طرح‌های ضربتی با توقیف خودرو‌های حامل سوخت قاچاق، یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت کشف کردند.