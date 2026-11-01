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ماموران انتظامی هرمزگان در مهر امسال و اجرای طرحهای ضربتی با توقیف خودروهای حامل سوخت قاچاق، یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در این رابطه هزار و ۲۷۶ دستگاه خودرو شوتی توقیف شد.
سرهنگ عزیزیان افزود: سوختهای کشف شده تحویل شرکت پخش فرآوردههای نفتی شد.
وی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را به سامانه ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیس یا شماره اختصاصی ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.
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