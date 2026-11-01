به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد شماره ۳۶ هواشناسی در استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه: عبور امواج کم دامنه بارشی؛

زمان شروع: عصر یک‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

زمان پایان: سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۲

نوع مخاطره:

یکشنبه: از ساعات عصر و طی شب در برخی مناطق نوار جنوبی استان و با احتمال کمتر در مناطق شمالی‌تر گاهی رگبار و احتمال رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد؛

دوشنبه: در ساعات بعدازظهر و شب در برخی مناطق بویژه نوار غرب و شمال استان رگبار باران و احتمال رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد؛

سه شنبه: در برخی مناطق نیمه شمالی استان احتمال رگبار و رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد.

منطقه اثر:

اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.

اثر مخاطره:

هر چند بارش‌ها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال شدت گرفتن موقت بارش‌ها در برخی از نقاط وجود دارد که در این صورت می‌تواند موجب ایجاد رواناب، لغزندگی سطح معابر و جاده‌ها شود. همچنین احتمال وقوع رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد در هنگام وقوع بارش‌های رگباری وجود دارد.

توصیه:

احتیاط تردد در جاده‌ها و معابر عومی در هنگام بارش - جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی برداشت شده به انبار‌های استاندارد - استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار به دلیل وزش باد - خودداری از صعود به ارتفاعات و کار در اماکن مرتفع به دلیل احتمال وقوع صاعقه و وزش باد - آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه.