به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: در برنامه‌هایی که ارائه کرده‌اند، اعلام شده که نمایشگاه‌های برگزارشده چندان پرمخاطب نیستند و بیشتر جنبه تخصصی و معمولی دارند؛ با این حال، توصیه ما همچنان انتقال نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب است.

چمران با اشاره به برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی در شهر آفتاب گفت: حدود دو هفته پیش نمایشگاه تجهیزات پزشکی در شهر آفتاب برگزار شد که به‌درستی و با نظم مناسبی پیش رفت و همه نیز از نحوه برگزاری آن رضایت داشتند. این نمایشگاه بدون ایجاد مشکل برای مردم برگزار شد.

وی تأکید کرد: تمام تلاش ما باید این باشد که آرامش و آسایش مردم به هم نخورد. برگزاری برخی نمایشگاه‌ها در محل فعلی متأسفانه این آرامش را برهم می‌زند. اینکه در نقاط دیگری از شهر هم ترافیک وجود دارد، دلیل نمی‌شود مشکل دیگری به مشکلات ترافیکی شهر اضافه کنیم.

او ادامه داد: اگر در یک نقطه شهر مشکلی وجود دارد، نباید همان مشکل را در نقطه دیگری هم ایجاد کنیم و بگوییم، چون در جای دیگری هم ترافیک هست، اینجا هم باشد. این منطق درستی نیست.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به ادامه فعالیت نمایشگاه در محل فعلی گفت: با وجود توصیه‌هایی که مطرح شده، متأسفانه همچنان این روند دنبال می‌شود.

هنوز زمین‌های جدید آرامستان تهران خریداری نشده است

چمران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت احداث آرامستان‌های جدید تهران و اظهارات مطرح‌شده درباره آماده‌سازی پنج هزار قبر برای آمریکایی‌ها گفت: حدود سه ماه پیش جلسه‌ای در بهشت زهرا (س) برگزار شد و در آن جلسه، زمین‌های جدیدی که برای احداث آرامستان در نظر گرفته شده بود، در کنار گزینه‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: متأسفانه در زمینه خرید زمین‌های جدید هنوز موفقیت لازم به دست نیامده است. یکی از زمین‌های پیشنهادی موقعیت مناسبی داشت و مورد تأیید و توصیه من هم بود. البته پیشنهاد‌هایی درباره مکان‌های دیگری که باید برای این کار بررسی و تهیه شوند، مطرح کردیم و امیدواریم بتوانند زمین‌های مناسبی پیدا کنند.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: ترجیح می‌دهم تا زمانی که موضوع به‌طور قطعی حل نشده است، درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی نکنم.

احداث پناهگاه در ساختمان‌های تهران در حال پیگیری است

چمران در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت ساخت پناهگاه‌های مقاوم در تهران نیز با توجه به شرایط جنگی و تأکیدات مطرح‌شده در این زمینه گفت: انواع پناهگاه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع در شورا تصویب شده و شهرداری نیز آن را دنبال می‌کند. در حال حاضر، برای ساختمان‌های بزرگ و حتی ساختمان‌های کوچک که موضوع آنها در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود، احداث پناهگاه به‌عنوان یکی از الزامات پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این موارد در حال ساخت و اجرا هستند و امیدواریم با اجرای آنها، تهران نیز به پناهگاه‌های مستحکم و قابل اعتماد مجهز شود.

رئیس شورای شهر تهران درباره تبدیل ایستگاه‌های مترو به پناهگاه تصریح کرد: ایستگاه‌های مترو در شرایط غیرعادی قابلیت تبدیل شدن به پناهگاه را دارند، اما نمی‌توان تمام ایستگاه‌های مترو را به‌عنوان پناهگاه در نظر گرفت. ابتدا باید مشخص کنیم که از یک پناهگاه چه انتظاری داریم. اینکه همه مردم بخواهند به یک پناهگاه بروند، امکان‌پذیر نیست و لازم است در ساختمان‌ها و مکان‌های مختلف نیز امکان احداث پناهگاه برای ساکنان پیش‌بینی شود.

چمران با اشاره به تجربه دوران جنگ هشت‌ساله گفت: در آن زمان هم چنین برنامه‌ای داشتیم. حتی من با تیمی از دانشگاه و گروه دیگری که از سوی نخست‌وزیری وقت تشکیل شده بود، همکاری می‌کردم و برای خانه‌ها، دانشگاه‌ها و ساختمان‌های اداری مشاوره می‌دادیم که چگونه پناهگاه موقت بسازند. این کار تخصص خاص خودش را دارد و باید اصول آن به‌درستی رعایت شود.

پیشنهاد محدودیت زمانی برای تردد خودرو‌های پلاک شهرستان در تهران

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی خودرو‌های پلاک شهرستان و حضور طولانی‌مدت آنها در تهران هم گفت: این موضوع را پیش‌تر، هنگام تعیین بهای خرید طرح ترافیک، مطرح کردیم تا هزینه بیشتری از این خودرو‌ها دریافت شود، اما با مخالفت برخی مجموعه‌های دولتی روبه‌رو شد و در نهایت با آن موافقت نشد.

وی افزود: به‌طور کلی، خودرو‌های پلاک شهرستان باید برای مدت محدود و مشخصی در تهران تردد داشته باشند، نه اینکه برای مدت طولانی در پایتخت بمانند. برخی از این افراد شب‌ها در حاشیه بزرگراه‌ها می‌خوابند و در شرایط نامناسب و بدون امکانات بهداشتی به سر می‌برند.

چمران ادامه داد: حتی در مواردی خودرو‌های خود را در مکان‌هایی پارک می‌کنند تا صبح بتوانند همان محل را به‌عنوان جای پارک اجاره دهند. اینها از جمله مسائلی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

پلیس با خودرو‌های شخصی فاقد مجوز مسافربری برخورد کند

چمران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره راهکار مقابله با فعالیت خودرو‌های شخصی در حوزه مسافربری و خطرات آن گفت: در وهله نخست، خود مردم باید مراقب باشند و از سوار شدن به خودرو‌های شخصی و تلفنی که سامانه مشخصی ندارند، خودداری کنند؛ چراکه این خودرو‌ها می‌توانند خطرناک باشند و اتفاقات نامناسبی، حتی موارد منجر به قتل، در این زمینه رخ داده است.

وی افزود: از سوی دیگر، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز باید بر اساس وظایف خود با این موارد برخورد کند و خودرو‌هایی را که بدون مجوز اقدام به مسافرکشی می‌کنند، متوقف کند.

هزینه واقعی بلیت مترو بسیار بیشتر از مبلغ دریافتی از مردم است

رئیس شورای شهر تهران در ادامه درباره اظهارات شهردار سابق پایتخت مبنی بر اینکه در دوره مدیریت او امکان افزایش قیمت بلیت مترو به ۱۲۰ هزار تومان وجود داشته است، گفت: به غیر از زمان کنونی که مترو رایگان است. هزینه واقعی مترو بسیار بیشتر از مبلغی است که از مردم دریافت می‌شود. در حال حاضر، یک‌سوم هزینه مترو را شهرداری پرداخت می‌کند، یک‌سوم را مردم می‌پردازند و یک‌سوم دیگر نیز باید از سوی دولت تأمین شود؛ در حالی که دولت حتی همین سهم را هم در سال‌های گذشته پرداخت نکرده است.

وی توضیح داد: این هزینه‌ها صرفاً هزینه‌های جاری مترو را شامل می‌شود و هزینه‌های بالاسری، تعمیر و نگهداری، خرید تجهیزات و ساخت خطوط و ایستگاه‌ها در آن محاسبه نشده است. اگر تمام این هزینه‌ها محاسبه شود، قیمت واقعی بلیت مترو بسیار بالاتر خواهد بود؛ همان‌طور که در برخی کشور‌های دیگر که مترو به‌صورت خصوصی اداره می‌شود، هزینه استفاده از آن بالاست.

چمران تأکید کرد: ما برای اینکه مردم بتوانند به‌راحتی از مترو استفاده کنند، به آن یارانه اختصاص می‌دهیم.

افزایش نرخ خدمات شهری کمتر از میزان تورم بوده است

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت خدمات شهری و هزینه‌های شهرسازی نیز گفت: موضوع افزایش قیمت‌ها، مسئله‌ای عمومی است. برای مثال، در شرایطی که دولت نرخ تورم را حدود ۴۸ درصد اعلام کرده، ما بهای بلیت مترو را ۲۵ درصد افزایش دادیم. همچنین عوارض شهرسازی نیز حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تلاش ما این بوده که نرخ‌ها کمتر از میزان تورم افزایش پیدا کند تا فشار کمتری به مردم وارد شود. البته نرخ کرایه تاکسی متفاوت است، چراکه تاکسی‌ها در بخش خصوصی و به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنند.

متروباس‌ها مشکلی برای عبور از میدان‌های تهران ندارند

رئیس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به اینکه متروباس‌ها مشکلی برای عبور از میدان‌های تهران ندارند، گفت: این اتوبوس‌ها سه‌محوره هستند و به‌راحتی می‌توانند در میدان‌ها دور بزنند و مسیر خود را ادامه دهند.

وی افزود: مسیری که برای این اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده، مسیر مستقیم خیابان انقلاب است و نیازی به دور زدن‌های متعدد ندارند. میدان‌های این مسیر نیز بزرگ هستند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

چمران همچنین درباره ساماندهی دستفروشان گفت: فردا قرار است جلسه‌ای در شورا داشته باشیم و بخشی از مسائل مربوط به دستفروشان را در آن جلسه مطرح خواهیم کرد.

گود برج میلاد رها نشده است

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت گود برج میلاد و ضرورت رفع خطر از این محدوده اظهار کرد: این موضوع رها نشده و برای آن برنامه‌ریزی شده است. بحث ما این بود که فعلاً محدوده‌ای که گودبرداری شده به پارکینگ تبدیل شود و پس از آن قرارداد‌های مربوطه منعقد شود.

چمران ادامه داد: برای حل مشکلات مربوط به پایداری و وضعیت سازه نیز قراردادی با قرارگاه خاتم‌الانبیا منعقد شده و مسائل مربوط به استراکچر در حال پیگیری است. فرمایشات اخیر رهبر انقلاب افق تازه‌ای را پیش روی مدیریت شهری گشود

در ادامه نشست شورای شهر، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت شهری گفت: فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی افق تازه‌ای را پیش روی مدیریت شهری و برنامه‌ریزی کشور گشوده است.

پرویز سروری با اشاره به پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز دانش‌آموز، به اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت شهری و ضرورت ایمن‌سازی زیرساخت‌های پایتخت پرداخت و اظهار کرد: پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب گویای نکات مهمی است و به همین دلیل، چند نکته را در این رابطه خدمت عزیزان عنوان می‌کنم.

سروری با بیان اینکه پدافند غیرعامل در طرح مهندسی پایتخت، شریان حیات و ضامن پایداری ملی در روز‌های حادثه است، گفت: فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت آمادگی، دفاع پیش‌دستانه و هوشمندی در برابر تهدیدات نوین، افق تازه‌ای را پیش روی مدیریت شهری و برنامه‌ریزی کشور گشوده است.

وی افزود: پدافند غیرعامل تنها یک راهبرد دفاعی در خطوط مقدم نیست، بلکه تجلی هوشمندانه آن در دل شهر‌ها و با اجرای دقیق قوانین و الزامات پدافند غیرعامل معنا پیدا می‌کند.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت بازتعریف زیرساخت‌های پایتخت بر پایه پایداری و تاب‌آوری تصریح کرد: امروز تهران به‌عنوان مرکز ثقل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند بازتعریف زیرساخت‌ها بر پایه پایداری و تاب‌آوری است.

سروری در ادامه، کارکرد‌های اصلی پدافند غیرعامل در محیط شهری را برشمرد و گفت: مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی شبکه‌های آب، برق، گاز، ارتباطات و مراکز درمانی در برابر خطرات احتمالی، توسعه فضا‌های چندمنظوره و بهره‌برداری از خطوط مترو، پارکینگ‌های طبقاتی و فضا‌های زیرزمینی به‌عنوان پناهگاه‌های امن شهری، توزیع‌پذیری و غیرمتمرکزسازی خدمات برای جلوگیری از تمرکز زیرساخت‌های کلیدی در یک نقطه جغرافیایی و کاهش آسیب‌پذیری، از جمله این کارکردهاست که مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آمادگی و مدیریت هوشمند بحران نیز از دیگر الزامات پدافند غیرعامل است که با هدف ارتقای توان بازگشت‌پذیری سریع شهر به شرایط عادی پس از هرگونه بحران دنبال می‌شود.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس اظهار کرد: تاریخ دفاع مقدس نشان داده است که دشمن همواره تضعیف روحیه عمومی و هدف قرار دادن عقبه‌های پشتیبانی را در دستور کار داشته است.

سروری افزود: یاد و خاطره ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید دوران جنگ تحمیلی که در کلاس‌های درس زیر بمباران شهر‌ها و در موشک‌باران مناطق مسکونی جان خود را فدا کردند، یادآور این حقیقت تلخ است که بی‌توجهی به ایمن‌سازی زیرساخت‌های شهری و پدافند غیرعامل چه هزینه سنگین و جبران‌ناپذیری بر جان شریف‌ترین سرمایه‌های این مرز و بوم تحمیل می‌کند.

وی تأکید کرد: خون مطهر آن دانش‌آموزان شهید، امروز بار سنگین مسئولیتی بر دوش مسئولان گذاشته است تا اجازه ندهند هیچ نقطه‌ای از فضا‌های زیستی و آموزشی فرزندان این سرزمین آسیب‌پذیر باقی بماند.

سروری با اشاره به رویکرد مدیریت شهری تهران در این زمینه گفت: مدیریت شهری تهران با الهام از خط‌مشی رهبر انقلاب و به احترام خون شهدای دانش‌آموز، پدافند غیرعامل را نه یک الزام اداری، بلکه یک جهاد پیشگیرانه و اولویت تغییرناپذیر در توسعه پایتخت می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی شهر، پاسداشت امنیت مردم و ادای دین به نسل آینده است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران در پایان با اشاره به توافق شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش برای احداث مجتمع‌های آموزشی گفت: بسیار خوشبختم که توافق ارزشمند آموزش و پرورش و شهرداری تهران در رابطه با احداث ۴۰۰ مجتمع آموزشی، بستر مناسبی را برای مدارس با سرانه‌های مختلف فراهم می‌کند. با افزایش تاب‌آوری پایتخت، دشمن زودتر خسته می‌شود

سخنگو و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز با تجلیل از مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب و لحن شجاعانه فرماندهان نظامی در برابر دشمن، بر ضرورت تلاش برای افزایش تاب‌آوری و مقاومت مردم در پایتخت تاکید و از طرح‌هایی نظیر «تورم صفر» شهرداری و ضرورت مسابقه خدمت‌رسانی دستگاه‌ها و فروشگاه‌های اتکا حمایت کرد.

علیرضا نادعلی در تذکری با اشاره به دیدار اخیر فرماندهان ارشد نظامی با رهبر معظم انقلاب گفت: نکاتی که از این دیدار مخابره شد واقعاً مایه افتخار، بسیار حکیمانه، مدبرانه، سرشار از درایت و غرورآفرین بود. در همین راستا می‌خواهم به گفتگوی تلویزیونی سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی با شبکه خبر اشاره کنم؛ حقیقتاً این لحن و شجاعت در صحبت کردن با دشمن، لحنی است که بسیار به آن نیاز داریم و ملت حس عزت می‌کند.

سخنگوی شورای شهر تهران با یادآوری جایگاه فرماندهان دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدایی همچون سپهبد شهید صیاد شیرازی، افزود: امروز امثال سردار وحیدی، امیر حاتمی و سردار عبداللهی در ستاد کل نیرو‌های مسلح برای مردم افتخار می‌آفرینند. اما ما نظامی نیستیم؛ ما سهم و نقش دیگری داریم و باید تلاش کنیم تاب‌آوری مردم و مقاومت در شهر‌های کشور و خصوصاً پایتخت بیشتر شود.

نادعلی تاکید کرد: هم مردم و هم بخش‌های حاکمیت وظیفه دارند کاری کنند که مردم بیشتر دوام بیاورند؛ وقتی تاب‌آوری مردم را زیاد کنیم، دشمن زودتر خسته می‌شود و این خیلی مهم است. خوشا به حال افرادی که این وظیفه را به درستی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی مدیریت شهری تصریح کرد: طرح شهرداری تهران در مورد «تورم صفر» از این جمله است؛ شاید کار خیلی پیچیده‌ای نباشد، اما چیزی است که باعث می‌شود مردم دوام بیاورند. ما هر جا می‌رویم در میدان سخنرانی، وظیفه خود می‌دانیم که از هر کار، نفس و چیزی که باعث مقاومت بیشتر مردم می‌شود، حمایت کنیم و این اتفاق مهمی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: باخبر شدم فروشگاه‌های اتکا وابسته به وزارت دفاع نیز در این مسیر وارد شده‌اند و این اتفاق خوبی است که همه دستگاه‌ها در خدمت به مردم با یکدیگر مسابقه کمک و هم‌افزایی بگذارند.

پیشنهاد برگزاری دائمی جشنواره‌های روایت شهر برای نوجوانان

همچنین عضو شورای شهر گفت: باید فرصت بدهیم که نوجوانان روایت خود را از شهرشان ارائه دهند و پیشنهاد برگزاری دائمی این جشنواره‌ها به لحاظ تاثیرگذاری آن دارم.

احمد صادقی در چهارصد و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران گفت: روز گذشته در برنامه‌ای با موضوع نوجوانان که توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار می‌شد، شرکت کردم. این برنامه به نحوی بود که نوجوانان از ۱۴ سالگی با ساخت روایت‌های کوتاه از شهر تهران فعالیتشان را آغاز می‌کنند و سپس برای ساخت آثار بلند در آینده پرورش داده می‌شود.

وی افزود: تهران سرشار از روایت‌هایی است که می‌شود با نگاهی متفاوت به آنها پرداخت و باید اجازه بدهیم که نوجوانان روایت خودشان را از شهرشان ارائه دهند. پیشنهاد برگزاری دائمی اینگونه جشنواره‌ها را دارم؛ به همین منطور از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران می‌خواهم که برنامه و برآورد مالی برگزاری جشنواره‌هایی مانند «صدر دخت» را به صحن شورای شهر ارائه دهد.