رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اضافه شدن ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان تا پایان سال، در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه با استانداری و سازمان اورژانس کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اضافه شدن ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان تا پایان سال خبر داد.

دکتر محمدصادق رضایی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استانداری و سازمان اورژانس کشور، ۲۰ دستگاه آمبولانس تا پایان سال به ناوگان اورژانس استان اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بهسازی و نوسازی ناوگان اورژانس مازندران در چند مرحله انجام می‌شود، افزود: برای این منظور تلاش شده است از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی مازندران استفاده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر اینکه نوسازی ناوگان آمبولانس استان به ۱۶۰ دستگاه دیگر نیاز دارد، گفت: این اقدام در راستای تحقق عدالت در سلامت انجام می‌شود.

فرزاد گوهردهی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز گفت: ۱۰۷ پایگاه و ۱۶۵ دستگاه آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس و موتورآمبولانس در مجموعه اورژانس زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به بازنگری انجام‌شده در عمر مفید آمبولانس‌های کشور در سه سال گذشته افزود: عمر مفید آمبولانس‌ها بر اساس این بازنگری، ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام شده است.

گوهردهی با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیران حوزه سلامت در کنار منابع ملی و استانی گفت: با توجه به جمعیت ثابت و شناور مازندران و حوادث ترافیکی استان، افزایش تعداد پایگاه‌ها و ناوگان اورژانس ضروری است.

گزارش از دیوارگر