رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ حلال در حوزه سلامت گفت: مسئولان نظام باید با فرهنگ‌سازی و اقدامات عملی، توجه به حلال و طیّب بودن محصولات سلامت‌محور را به یک رویکرد جدی در کشور تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ضمن تشکر از برگزاری نخستین همایش بین‌المللی «حلال و سلامت» با اشاره به تأکید قرآن کریم بر مصرف محصولات حلال و طیّب اظهار کرد: حلال و طیّب دو مفهوم مهم در آموزه‌های اسلامی هستند. حلال به معنای مجاز بودن بر اساس ضوابط شرعی است و طیّب می‌تواند ناظر بر مرتبه‌ای فراتر از حلال، یعنی پاکی و شایستگی محصول باشد.

وی با بیان اینکه موضوع حلال در حوزه‌های مختلف، از جمله خوراک، پوشاک و دارو اهمیت دارد، افزود: آموزه‌های اسلامی بر مراقبت از حلال تأکید دارند و ضروری است این موضوع از طریق فرهنگ‌سازی و اقدامات جدی مسئولان در جامعه نهادینه شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تأکید بر اهمیت رعایت موازین شرعی در تولید و مصرف دارو تصریح کرد: ترکیبات و منشأ مواد اولیه دارویی، به‌ویژه در مواردی که از الکل یا سایر مواد دارای محدودیت شرعی استفاده می‌شود، باید به‌دقت بررسی و مشخص شود. در موارد ضرورت درمانی و نبود جایگزین، احکام فقهی شرایط خاص خود را دارد، اما در صورت وجود جایگزین مناسب، استفاده از مواد حرام مشروعیت ندارد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به روایت امام صادق (ع) مبنی بر اینکه خداوند در حرام، شفا قرار نداده است، بر ضرورت توجه هم‌زمان به ملاحظات علمی، درمانی و فقهی در تولید فرآورده‌های دارویی تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و برگزارکنندگان نخستین همایش بین‌المللی حلال و سلامت، از آمادگی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و حوزه‌های علمیه برای ارائه مباحث فقهی و تخصصی کاربردی به وزارت بهداشت و مجموعه نظام سلامت خبر داد و ابراز امیدواری کرد: نتایج این همایش به تقویت همکاری میان حوزه‌های علمیه و نظام سلامت منجر شود.