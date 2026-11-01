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مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان کرمان ازکمک ۱۰۰ میلیارد ریالی شرکت گلگهر سیرجان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد درکرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سید حجتالله موسویقوام، مشارکت صنایع بزرگ و واحدهای صنعتی استان در امر آزادسازی زندانیان نیازمند را الگویی ارزشمند و اثربخش خواند و اظهار داشت: اقدام خداپسندانه شرکت صنعتی و معدنی گلگهر سیرجان در تخصیص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به امر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، بار دیگر تجلیبخش روحیه نوعدوستی و تعهد عمیق این مجموعه به مسئولیتهای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه توسعه صنعتی باید همگام با توسعه انسانی و دستگیری از نیازمندان پیش رود، افزود: امروز فرهنگ کمکرسانی و نیکوکاری در استان کرمان با همراهی صنایع پیشرو نظیر گلگهر ابعاد تازهتری به خود گرفته است و حضور فعال بخش صنعت در این عرصه نهتنها زمینهساز بازگشت سرپرستان خانوار و افراد آبرومند به آغوش گرم خانوادههایشان میشود، بلکه گامی استوار در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی استان به شمار میرود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان ضمن تشریح روند رسیدگی به پروندههای زندانیان واجد شرایط، تصریح کرد: این کمک ۱۰ میلیارد تومانی نقشی کلیدی در تسریع روند آزادی جمعی از بدهکاران مالی و محکومان جرائم غیرعمد استان ایفا خواهد کرد و امیدواریم این حرکت انساندوستانه، الهامبخش سایر بنگاههای اقتصادی و صنایع بزرگ منطقه در مسیر دستگیری از هموطنان نیازمند باشد.