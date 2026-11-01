به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سید حجت‌الله موسوی‌قوام، مشارکت صنایع بزرگ و واحد‌های صنعتی استان در امر آزادسازی زندانیان نیازمند را الگویی ارزشمند و اثربخش خواند و اظهار داشت: اقدام خداپسندانه شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان در تخصیص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به امر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، بار دیگر تجلی‌بخش روحیه نوع‌دوستی و تعهد عمیق این مجموعه به مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه توسعه صنعتی باید همگام با توسعه انسانی و دستگیری از نیازمندان پیش رود، افزود: امروز فرهنگ کمک‌رسانی و نیکوکاری در استان کرمان با همراهی صنایع پیشرو نظیر گل‌گهر ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است و حضور فعال بخش صنعت در این عرصه نه‌تنها زمینه‌ساز بازگشت سرپرستان خانوار و افراد آبرومند به آغوش گرم خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه گامی استوار در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی استان به شمار می‌رود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان ضمن تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان واجد شرایط، تصریح کرد: این کمک ۱۰ میلیارد تومانی نقشی کلیدی در تسریع روند آزادی جمعی از بدهکاران مالی و محکومان جرائم غیرعمد استان ایفا خواهد کرد و امیدواریم این حرکت انسان‌دوستانه، الهام‌بخش سایر بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ منطقه در مسیر دستگیری از هم‌وطنان نیازمند باشد.