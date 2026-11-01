به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مرتضی سجاد با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها گفت: این مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی و در چهار گروه پنج نفره برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های مستعد در رشته مینی‌گلف، حفظ آمادگی ورزشکاران و ایجاد فرصت رقابت و تجربه‌اندوزی برای بازیکنان برگزار شد.

سجاد ادامه داد: توسعه و ترویج رشته مینی‌گلف و معرفی ظرفیت‌های این رشته ورزشی به اقشار مختلف جامعه از دیگر اهداف برگزاری این رقابت‌هاست و تلاش داریم با فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان، مینی‌گلف را به ورزشی فراگیرتر در استان تبدیل کنیم.

رئیس هیئت گلف استان یزد با تأکید بر تداوم برنامه‌های ورزشی این هیئت بیان کرد: برگزاری مسابقات مینی‌گلف در سطح استان ادامه خواهد داشت و در پایان این رقابت‌ها نیز از نفرات برتر با اهدای جوایز تجلیل می‌شود.

سجاد با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر مینی‌گلف کشور خاطرنشان کرد: یکی از اهداف آینده هیئت، شناسایی و جذب بازیکنان مستعد و تشکیل تیمی قدرتمند برای حضور در لیگ برتر مینی‌گلف کشور است تا بتوانیم نماینده شایسته‌ای برای استان یزد در سطح ملی داشته باشیم.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری در رشته‌های گلف، مینی‌گلف، وودبال و کروکت خبر داد و گفت: این دوره‌ها با همکاری فدراسیون گلف، در سطوح استانی و کشوری برگزار خواهد شد تا زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌های آموزشی این رشته‌ها در استان فراهم شود.