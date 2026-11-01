استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت رسیدگی مستقیم به مشکلات مردم گفت: طرح مدیریت محله‌محور فرصتی برای حضور مسئولان در میان مردم، شنیدن بی‌واسطه مطالبات و تسریع در روند حل مشکلات مناطق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت رسیدگی مستقیم به مشکلات مردم گفت: طرح مدیریت محله‌محور فرصتی برای حضور مسئولان در میان مردم، شنیدن بی‌واسطه مطالبات و تسریع در روند حل مشکلات مناطق است.

رضا رحمانی در نشست مدیریت محله‌محور روستای بالو، حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان در این نشست را اقدامی مؤثر در مسیر پاسخ‌گویی دانسته و افزود: بررسی میدانی مسائل و مشکلات محلات باید به پیگیری جدی و نتیجه‌بخش منجر شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی بالو در حوزه آب و فاضلاب، بر ضرورت تسریع در تأمین آب منطقه تأکید کرده و یادآور شد: ساماندهی پسماند، تأمین تجهیزات خدماتی و لایروبی رودخانه‌های روضه‌چای و نازلوچای از اولویت‌های منطقه است.

استاندار آذربایجان‌غربی به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: با وجود افزایش قابل توجه حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، تداوم اقدامات برای هدایت آب به پیکره دریاچه و احیای تالاب‌ها ضروری بوده و حفاظت از منابع طبیعی باید با مشارکت مردم و مسئولان دنبال شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت محصول سیب در اقتصاد کشاورزی استان، اضافه کرد: پیگیری فوری آغاز خرید تضمینی این محصول در سطح ملی در دستورکار است.

وی در پایان، دهیاران و شورا‌های اسلامی را مسئول پیگیری مصوبات و اطلاع‌رسانی نتایج به مردم دانسته و افزود: هیچ مسئولی حق سهل‌انگاری در پیگیری مطالبات مردم را ندارد و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند وعده‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی کرده و نتیجه اقدامات را به شهروندان اعلام کنند.