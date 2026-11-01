به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ روح‌الله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم، با اشاره به عملکرد سامانه هوشمند جدید، اعلام کرد که این سامانه با رصد لحظه‌ای خودرو‌های پرخطر، اطلاعات را به‌صورت برخط در اختیار نیرو‌های پلیس قرار می‌دهد تا روند شناسایی و توقیف خودرو‌های دارای تخلف سرعت بحرانی تسریع شود.

وی با تأکید بر اینکه سرعت‌های بحرانی خط قرمز پلیس راه محسوب می‌شود، تصریح کرد که با رانندگان پرخطر که امنیت جاده را به خطر می‌اندازند، بدون درنگ برخورد قانونی خواهد شد.

شاکری افزود هدف از استقرار این سامانه و اجرای طرح‌های کنترلی، کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی و ارتقای ایمنی تردد در تمامی محور‌های اصلی استان قم است.