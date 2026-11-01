به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،دکتر صفدری با اشاره به برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای توسعه ظرفیت‌های تخصصی مراکز درمانی گفت: تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی، یکی از اولویت‌های معاونت درمان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توان تخصصی بیمارستان‌ها و بهبود دسترسی مردم استان به فناوری‌های نوین درمانی است

وی افزود: فناوری تصویربرداری ۴K با برخورداری از وضوح تصویر بسیار بالا، در مقایسه با سامانه‌های متداول Full HD، امکان نمایش تصاویر با جزئیات بیشتر و وضوحی تا چهار برابر از نظر تعداد پیکسل‌ها را فراهم می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: بازنمایی دقیق‌تر رنگ‌ها و مشاهده بهتر ساختار‌های بافتی و عروقی، از ویژگی‌های مهم این فناوری است که می‌تواند به افزایش کیفیت دید جراح در میدان عمل و انجام دقیق‌تر مراحل مختلف جراحی کمک کند.

دکتر صفدری خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین تصویربرداری در جراحی‌های لاپاراسکوپی، زمینه بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته جراحی کم‌تهاجمی را فراهم کرده و می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات درمانی مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت تجهیز مراکز درمانی به فناوری‌های روز پزشکی اظهار داشت: تخصیص این دستگاه، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های جراحی بیمارستان امام حسن (ع)، زمینه توسعه خدمات تخصصی این مرکز، از جمله فراهم‌سازی مقدمات ارائه خدمات جراحی چاقی را نیز فراهم می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: توسعه ظرفیت‌های درمانی در مراکز دانشگاهی، می‌تواند به افزایش دسترسی بیماران به خدمات تخصصی در داخل استان، کاهش نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان و ارتقای رضایتمندی مردم کمک کند.

دکتر صفدری با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری مؤثر از تجهیزات پزشکی پیشرفته تصریح کرد: تأمین تجهیزات، بخشی از مسیر توسعه خدمات درمانی است و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها مستلزم حضور نیروی انسانی متخصص، آموزش تیم‌های درمانی، رعایت الزامات ایمنی و کنترل کیفیت و برنامه‌ریزی مناسب برای نگهداشت و سرویس‌های دوره‌ای دستگاه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با رویکرد توسعه متوازن خدمات درمانی، ارتقای توان تخصصی بیمارستان‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی، تلاش می‌کند زمینه دسترسی بهتر مردم استان به خدمات درمانی باکیفیت و پیشرفته را فراهم سازد.