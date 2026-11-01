به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و پرسپولیس در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر، عصر شنبه ۹ آبان ماه در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

هواداران دو تیم از ساعات قبل از شروع بازی، جو خاصی به ورزشگاه بخشیده بودند و در طول ۹۰ دقیقه نیز با تشویق‌های خود، انگیزه مضاعفی به بازیکنان تیم‌های محبوبشان دادند.

عکسها از احمد طاهری ریکنده