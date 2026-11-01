کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۵، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:با ورود سامانه ی بارشی به جو استان لرستان برای فردا دوشنبه ۱۱آبان و روز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بارشهای پراکنده باران در همه نقاط استان خواهیم داشت.
راضیه مومنی فیلی افزود: برای فردا دوشنبه تمرکز بارش ها در نواحی شمالی استان و احتمال رخداد تگرگ در مناطق مستعد استان پیش بینی می شود.
کارشناس هواشناسی لرستان بیان کرد: در این مدت سرعت وزش باد افزایش و گاهی تا بازه نسبتا شدید لحظه ای می رسد که این شرایط جوی همراه با اختلال در تردد ،ایجاد رواناب و کاهش میدان دید خواهد بود.