راضیه مومنی فیلی افزود: برای فردا دوشنبه تمرکز بارش ها در نواحی شمالی استان و احتمال رخداد تگرگ در مناطق مستعد استان پیش بینی می شود.



کارشناس هواشناسی لرستان بیان کرد: در این مدت سرعت وزش باد افزایش و گاهی تا بازه نسبتا شدید لحظه ای می رسد که این شرایط جوی همراه با اختلال در تردد ،ا یجاد رواناب و کاهش میدان دید خواهد بود.