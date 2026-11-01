رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات جهاد دانشگاهی از برگزاری رویداد «هوش مصنوعی در تلکام» ۱۳ و ۱۴ آبان در دانشگاه علم و فرهنگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شیرین گیلکی رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات جهاد دانشگاهی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، هدف از برگزاری این رویداد را بررسی آخرین دستاوردها، فرصت‌ها و چالش‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنعت مخابرات و ارتباطات، توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی بیان کرد و گفت: در این رویداد، موضوعات مختلفی از کاربرد‌های هوش مصنوعی تا نوآوری و راهکار‌های فناورانه در صنعت تلکام بررسی خواهد شد.

وی افزود: این رویداد فرصتی برای آشنایی با روند‌های نوین هوش مصنوعی در صنعت تلکام، تبادل دانش و تجربه، شبکه‌سازی میان متخصصان و فعالان صنعت و بررسی فرصت‌های همکاری و نوآوری است.

گیلکی افزود: همایش تخصصی با حضور متخصصان، اساتید و فعالان حوزه، کارگاه‌های آموزشی با رویکرد کاربردی و بررسی چالش‌های نوآوری و راهکار‌های فناورانه از برنامه‌های جانبی این رویداد به شمار می‌آید.

وی افزود: پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات جهاد دانشگاهی شامل سه گروه پژوهشی است . در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، گروه پژوهشی مخابرات دیجیتال و گروه پژوهشی توسعه مدل‌های کسب و کار حوزه فاوا به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم امسال با توجه به تغییرات سریع فناوری هوش مصنوعی و تحولات گسترده‌ای که در صنعت مخابرات وجود دارد این رویداد را با موضوع رویداد هوش مصنوعی در حوزه تلکام برگزار کنیم.

گیلکی درباره خدمات فناورانه عرضه شده در این رویداد گفت: رویداد هوش مصنوعی در حوزه تلکام در راستای ۷ محور تعبیه شده محور پیش بینی آینده تحولات صنعت تلکام، محور دوقلو‌های دیجیتال است که به آن می‌پردازیم، محور امنیت سایبری در حوزه تلکام است که یکی از محور‌های اصلی ماست، محور پیشران‌های حوزه تلکام را درباره اتونومیس نت ورک است و محور گرین تلکام یا به عبارتی بهره‌مندی از ابزار‌های هوش مصنوعی برای صرفه‌جویی در انرژی در حوزه تلکام ازجمله خدماتی هستند که در این رویداد ارائه می‌شوند.

وی افزود: در این رویداد، فراخوانی منتشر شد که از دانشگاه‌ها و ۷۰ ایده دریافت کردیم برای رفع این مشکلات و الان ایده‌ها در حال ارزیابی و داوری هستند. این هفت محور شامل ۲۱ محور هم است که این ۷۰ ایده در آن گسترده شدند.

گیلکی گفت: قرار است در روز‌های برگزاری رویداد (۱۳ و ۱۴ آبان) ایده‌های برتر معرفی شوند و اپراتور‌های صنعت تلکام از جمله همراه اول و ایرانسل در آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد تا از مرحله ایده پردازی به تجاری سازی برسد.

وی افزود: در واقع هدف این است که بتوانیم چالش‌های صنعت مخابرات را رفع و رجوع کنیم و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی به بهبود شبکه‌های مخابراتی، پایداری ارتباطات شبکه‌ای، و امنیت سایبری در حوزه تلکام کمک کنیم.

گیلکی افزود: در این رویداد دو پنل تخصصی درخصوص حوزه اپراتور‌های صنعت مخابرات و هم در حوزه دانشگاهیان برگزار می‌شود و در کنار آنها سه کارگاه آموزشی هم در این رویداد ارائه خواهد شد.