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دومین نشست از سلسله برنامههای «هماندیشی ایرانیان نخبه مقیم اتریش» با عنوان «سمفونی ریشهها» در خانه حکمت ایرانیان (رایزنی فرهنگی ایران در وین) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با حضور دکتر محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش، و جمعی از فرهیختگان و نخبگان ایرانی مقیم اتریش، با هدف بررسی چالشها، ظرفیتها و راهکارهای تقویت پیوندهای فرهنگی با سرزمین مادری برگزار گردید.
تأکید بر نقش مردم و نخبگان در پیشرفت جهشی کشور
نشست با سخنان دکتر رضا غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش آغاز شد. وی با تأکید بر نقش بنیادین مردم و نخبگان در پیشرفت کشور اظهار داشت: «هیچ عاملی بهاندازه همراهی حداکثری مردم قدرتآفرین نیست.» غلامی افزود: دستیابی به پیشرفتی جهشی مستلزم گسترش احساس تعلق به ایران و بهرسمیتشناختن تفاوتها و تنوع موجود در جامعه است تا زمینه مشارکت حداکثری مردم در مسیری فراگیر و سازمانیافته فراهم شود.
وی با اشاره به تخصصهای ممتاز ایرانیان خارج از کشور، خاطرنشان کرد: انجمنهای فرهنگی تأسیسشده به همت ایرانیان در اتریش و دیگر کشورهای اروپایی، بستری مؤثر برای تبدیل ظرفیتها به فرصتهای همافزایی و خدمت به فرهنگ ایران هستند. این انجمنها با حمایت دولتها و خیرین میتوانند نقشی کلیدی در تقویت پیوندهای فرهنگی ایرانیان با جامعه میزبان ایفا کنند.
ضرورت خودباوری و معرفی واقعیتهای ایران در جهان
حجتالاسلام دکتر محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه این نشست، همدلی و دغدغه مشترک حاضران را امیدبخش دانست و بر لزوم تقویت همبستگی میان ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد. وی یکی از موانع بهرهگیری از توانمندیهای علمی و فرهنگی ایران را «کمرنگ بودن خودباوری» در میان برخی ایرانیان دانست و افزود: پیشرفتهای علمی کشور و موفقیتهای جوانان در رقابتهای بینالمللی، شایسته معرفی گستردهتر در عرصه جهانی است.
ایمانیپور با بیان اینکه حضور ایرانیان در کشورهای دیگر میتواند فرصتی برای انتقال دانش، کمک به توسعه اقتصادی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران باشد، بر حفظ هویت ایرانی در کنار تعامل سازنده با جوامع میزبان تأکید کرد. وی نقش رفتار، منش و شخصیت ایرانیان را در معرفی چهرهای مثبت از فرهنگ ایران مهم دانست.
آموزش زبان فارسی و حمایت از هنرمندان
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زبان فارسی را یکی از مهمترین پیوندهای هویتی ایرانیان برشمرد و بر ضرورت حمایت از آموزش و گسترش آن در خارج از کشور تأکید کرد. وی همچنین حمایت از هنرمندان ایرانی، برگزاری نمایشگاههای مشترک، معرفی هنر معاصر در کنار میراث هنری گذشته و بهرهگیری از تجربیات موفق سایر کشورها را راهکارهای مؤثر برای توسعه فعالیتهای فرهنگی دانست.
ایمانیپور با اشاره به فجایع انسانی اخیر، از جمله شهادت ۱۶۸ دانشآموز و معلم مدرسه شجرهطیبه میناب بر اثر حملات موشکی آمریکا، بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، ادبی و هنری برای روایت این رخداد ضدبشری و انتقال ابعاد انسانی آن به افکار عمومی جهان تأکید کرد.
محورهای گفتوگو: هویت، زبان و دیپلماسی فرهنگی
در بخش تخصصی این نشست، دغدغههای زیست فرهنگی ایرانیان در دو محور اصلی مورد بحث قرار گرفت:
۱. تقویت هویت، زبان مادری و نسلهای جدید: بررسی نقش ایرانیان بهعنوان سفیران فرهنگی، چالشهای آموزش زبان فارسی، پیوند نسلهای جدید با ارزشهای دینی (تشیع) و ارزیابی زیرساختهای فرهنگی در اتریش.
۲. دیپلماسی فرهنگی و پیوند با سرزمین مادری: آسیبشناسی حضور هنر ایرانی در عرصه بینالملل و راهکارهای تحکیم ارتباط با ایران.
پیشنهادات و راهکارهای حاضران
حاضران در این نشست، پیشنهادات و دیدگاههای خود را در محورهای زیر مطرح کردند:
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان، استمرار و گسترش هماندیشی میان ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست و از شکلگیری چنین جمعهایی ابراز خرسندی کرد.