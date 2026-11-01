به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با حضور دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش، و جمعی از فرهیختگان و نخبگان ایرانی مقیم اتریش، با هدف بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای تقویت پیوندهای فرهنگی با سرزمین مادری برگزار گردید.

تأکید بر نقش مردم و نخبگان در پیشرفت جهشی کشور

نشست با سخنان دکتر رضا غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش آغاز شد. وی با تأکید بر نقش بنیادین مردم و نخبگان در پیشرفت کشور اظهار داشت: «هیچ عاملی به‌اندازه همراهی حداکثری مردم قدرت‌آفرین نیست.» غلامی افزود: دستیابی به پیشرفتی جهشی مستلزم گسترش احساس تعلق به ایران و به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و تنوع موجود در جامعه است تا زمینه مشارکت حداکثری مردم در مسیری فراگیر و سازمان‌یافته فراهم شود.

وی با اشاره به تخصص‌های ممتاز ایرانیان خارج از کشور، خاطرنشان کرد: انجمن‌های فرهنگی تأسیس‌شده به همت ایرانیان در اتریش و دیگر کشورهای اروپایی، بستری مؤثر برای تبدیل ظرفیت‌ها به فرصت‌های هم‌افزایی و خدمت به فرهنگ ایران هستند. این انجمن‌ها با حمایت دولت‌ها و خیرین می‌توانند نقشی کلیدی در تقویت پیوندهای فرهنگی ایرانیان با جامعه میزبان ایفا کنند.

ضرورت خودباوری و معرفی واقعیت‌های ایران در جهان

حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه این نشست، همدلی و دغدغه مشترک حاضران را امیدبخش دانست و بر لزوم تقویت همبستگی میان ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد. وی یکی از موانع بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فرهنگی ایران را «کم‌رنگ بودن خودباوری» در میان برخی ایرانیان دانست و افزود: پیشرفت‌های علمی کشور و موفقیت‌های جوانان در رقابت‌های بین‌المللی، شایسته معرفی گسترده‌تر در عرصه جهانی است.

ایمانی‌پور با بیان اینکه حضور ایرانیان در کشورهای دیگر می‌تواند فرصتی برای انتقال دانش، کمک به توسعه اقتصادی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران باشد، بر حفظ هویت ایرانی در کنار تعامل سازنده با جوامع میزبان تأکید کرد. وی نقش رفتار، منش و شخصیت ایرانیان را در معرفی چهره‌ای مثبت از فرهنگ ایران مهم دانست.

آموزش زبان فارسی و حمایت از هنرمندان

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زبان فارسی را یکی از مهم‌ترین پیوندهای هویتی ایرانیان برشمرد و بر ضرورت حمایت از آموزش و گسترش آن در خارج از کشور تأکید کرد. وی همچنین حمایت از هنرمندان ایرانی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، معرفی هنر معاصر در کنار میراث هنری گذشته و بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورها را راهکارهای مؤثر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانست.

ایمانی‌پور با اشاره به فجایع انسانی اخیر، از جمله شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم مدرسه شجره‌طیبه میناب بر اثر حملات موشکی آمریکا، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری برای روایت این رخداد ضدبشری و انتقال ابعاد انسانی آن به افکار عمومی جهان تأکید کرد.

محورهای گفت‌وگو: هویت، زبان و دیپلماسی فرهنگی

در بخش تخصصی این نشست، دغدغه‌های زیست فرهنگی ایرانیان در دو محور اصلی مورد بحث قرار گرفت:

۱. تقویت هویت، زبان مادری و نسل‌های جدید: بررسی نقش ایرانیان به‌عنوان سفیران فرهنگی، چالش‌های آموزش زبان فارسی، پیوند نسل‌های جدید با ارزش‌های دینی (تشیع) و ارزیابی زیرساخت‌های فرهنگی در اتریش.

۲. دیپلماسی فرهنگی و پیوند با سرزمین مادری: آسیب‌شناسی حضور هنر ایرانی در عرصه بین‌الملل و راهکارهای تحکیم ارتباط با ایران.

پیشنهادات و راهکارهای حاضران

حاضران در این نشست، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را در محورهای زیر مطرح کردند:

تقویت گفت‌وگو و احترام به تفاوت‌ها: ضرورت فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگوی آزاد و همدلانه میان ایرانیان و به‌رسمیت‌شناختن تفاوت دیدگاه‌ها.

ضرورت فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگوی آزاد و همدلانه میان ایرانیان و به‌رسمیت‌شناختن تفاوت دیدگاه‌ها. توسعه زیرساخت‌های فرهنگی: ایجاد فضاهای فرهنگی نظیر سالن موسیقی و تئاتر، گالری هنری و کتاب‌فروشی در وین برای معرفی منسجم‌تر فرهنگ ایران.

ایجاد فضاهای فرهنگی نظیر سالن موسیقی و تئاتر، گالری هنری و کتاب‌فروشی در وین برای معرفی منسجم‌تر فرهنگ ایران. حمایت از هنرمندان: تأکید بر حمایت نهادهای فرهنگی داخلی از هنرمندان ایرانی برای حضور در پایتخت‌های فرهنگی اروپا مانند وین.

تأکید بر حمایت نهادهای فرهنگی داخلی از هنرمندان ایرانی برای حضور در پایتخت‌های فرهنگی اروپا مانند وین. تولید محتوای متناسب با نسل جدید: تألیف کتاب‌های کاربردی، جذاب و کم‌حجم درباره فرهنگ و تاریخ ایران برای آشنایی نسل‌های جدید.

تألیف کتاب‌های کاربردی، جذاب و کم‌حجم درباره فرهنگ و تاریخ ایران برای آشنایی نسل‌های جدید. تقویت هویت در کودکان و نوجوانان: طراحی محصولات فرهنگی خلاقانه و جذاب متناسب با علایق روز کودکان ایرانی مقیم اتریش.

طراحی محصولات فرهنگی خلاقانه و جذاب متناسب با علایق روز کودکان ایرانی مقیم اتریش. معرفی ایران امروز: معرفی هم‌زمان میراث تاریخی و دستاوردهای معاصر ایران در دهه‌های اخیر.

معرفی هم‌زمان میراث تاریخی و دستاوردهای معاصر ایران در دهه‌های اخیر. ارتقای آموزش زبان فارسی: توسعه کیفی کلاس‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت اتریش برای تسهیل یادگیری زبان.

توسعه کیفی کلاس‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت اتریش برای تسهیل یادگیری زبان. احیای سنت‌های ایرانی: زنده نگه‌داشتن آیین‌های مثبت ایرانی در میان خانواده‌ها و تمرکز بر نسل جوان.

زنده نگه‌داشتن آیین‌های مثبت ایرانی در میان خانواده‌ها و تمرکز بر نسل جوان. نقش خانواده‌ها: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی خانواده‌ها با شیوه‌های مؤثر انتقال هویت فرهنگی به فرزندان.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی خانواده‌ها با شیوه‌های مؤثر انتقال هویت فرهنگی به فرزندان. بهره‌گیری از حمایت‌های اتریش: آگاهی‌بخشی به ایرانیان درباره تسهیلات دولتی و شهرداری‌های اتریش برای فعالیت‌های فرهنگی و استفاده مؤثر از آن‌ها.

آگاهی‌بخشی به ایرانیان درباره تسهیلات دولتی و شهرداری‌های اتریش برای فعالیت‌های فرهنگی و استفاده مؤثر از آن‌ها. جدایی فرهنگ از سیاست: جلوگیری از غلبه اختلافات سیاسی بر روابط فرهنگی و حفظ استقلال تعاملات فرهنگی با وجود تنش‌های سیاسی.

جلوگیری از غلبه اختلافات سیاسی بر روابط فرهنگی و حفظ استقلال تعاملات فرهنگی با وجود تنش‌های سیاسی. پیگیری حقوقی جنایات جنگی: استفاده از مجامع حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی برای پیگیری جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، از جمله واقعه مدرسه میناب.

استفاده از مجامع حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی برای پیگیری جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، از جمله واقعه مدرسه میناب. نوآوری در معرفی تشیع: استفاده از روش‌های نوین و زبان فرهنگی متناسب با نسل جوان برای معرفی صحیح آموزه‌های شیعی.

استفاده از روش‌های نوین و زبان فرهنگی متناسب با نسل جوان برای معرفی صحیح آموزه‌های شیعی. قدردانی از پیشرفت‌های رایزنی فرهنگی: ابراز خرسندی از رونق فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در اتریش طی سه سال اخیر و تأکید بر تداوم این روند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان، استمرار و گسترش هم‌اندیشی میان ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست و از شکل‌گیری چنین جمع‌هایی ابراز خرسندی کرد.