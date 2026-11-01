به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور نیمه نهایی مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۲ میلیون و ۷۹۷ هزار دلاری آزاد وین دیروز در اتریش به پایان رسید.

نتایج مسابقات به این شرح است:

آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۱ - ۲ آلکس دمینور از استرالیا (ست‌ها: ۴ - ۶، ۶ - ۱ و ۶ - ۷)

دانیل مدویدوف از روسیه (بخت ۳ قهرمانی) ۰ - ۲ کارلوس آلکاراس از اسپانیا (بخت دو قهرمانی) (۴ - ۶ و ۶ - ۷)