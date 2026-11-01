به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی با بیان این مطلب گفت:بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی چند روز آینده با گذر امواج تراز میانی جو در ساعات بعدازظهر، شاهد رشد ابر‌های هم‌رفتی، گاهی رگبار، رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای در برخی نقاط استان، به‌ویژه ارتفاعات شمالی خواهیم بود.

وی همچنین افزود:بر این اساس، برای بعدازظهر دوشنبه تا اواخر وقت روز سه‌شنبه، ناپایداری‌ها در برخی مناطق از شدت و گسترش بیشتری برخوردار خواهد بود که در همین راستا، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

به لحاظ دمایی نیز تغییرات محسوسی برای امروز و فردا پیش‌بینی نمی‌شود، اما روز سه‌شنبه با توجه به افزایش ابرناکی، کمی کاهش دمای بیشینه در سطح منطقه رخ خواهد داد.