رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۷۵۰ میلیارد ریالی یک مودی فعال استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از موفقیت بازرسان در کشف یک مورد فرار مالیاتی در همدان خبر داد و گفت: از طریق بررسی دقیق نرم‌افزار‌های مالی یک تولیدکننده و توزیع‌کننده انواع رنگ، فرار مالیاتی این شخص فعال در استان محرز شد.

احمدی افزود: پس از طی فرایند رسیدگی و احراز فرار مالیاتی این شخص تولیدکننده و توزیع‌کننده انواع رنگ در سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲، اوراق تشخیص به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال صادر و وصول گردیده است.