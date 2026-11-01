استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه طرح مدیریت محله‌محور، با حضور در مسجد جامع منطقه بالو ارومیه، پای صحبت‌های مردم نشست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه رویکرد مدیریت محله‌محور، با حضور در مسجد جامع منطقه بالو ارومیه، پای صحبت‌های مردم نشست و از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات اهالی این منطقه قرار گرفت.

در این دیدار شهروندان بدون واسطه دغدغه‌ها و درخواست‌های خود را با استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کرده و رحمانی نیز پس از شنیدن مسائل، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری مطالبات صادر کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر مسئولان در میان مردم، ارتباط مستقیم با شهروندان و رسیدگی میدانی به مشکلات را از اولویت‌های مدیریت استان دانست.

این نشست در راستای تقویت مدیریت محله‌محور و تبدیل مطالبات مردمی به اقدامات عملی برای بهبود شرایط زندگی در مناطق مختلف برگزار شد.