در قالب هفتمین دوره طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی، به همت شعبه هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، از دکتر اسماعیل شفیعی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران، تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در قالب هفتمین دوره طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی، به همت شعبه هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، از دکتر اسماعیل شفیعی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر و استاد دانشگاه، دارای دکترای هنرشناسی با گرایش تئاتر از آکادمی هنر تئاتر روسیه (GITIS) در مسکو و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران، با اهدای لوح نکوداشت به امضای دکتر علی منتظری، رییس جهاددانشگاهی، تقدیر شد.

در بخشی از این لوح آمده است: «در راستای پاسداشت سرمایه‌های علمی و فرهنگی ایران اسلامی و ارج نهادن به سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند جنابعالی، در چارچوب هفتمین طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی، این لوح سپاس به نشانه قدرشناسی از جایگاه علمی، فرهنگی و هنری شما تقدیم می‌گردد.»

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی هنر، فیلم مستند کوتاهی درباره زندگی علمی، هنری و فرهنگی این استاد تئاتر تولید شده است.

دکتر اسماعیل شفیعی، علاوه بر تدریس در دانشکده سینما و تئاتر در دانشگاه هنر ایران، سابقه ریاست این دانشکده و فعالیت در حوزه مدیریت فرهنگی و هنری را نیز در کارنامه دارد.

دکتر شفیعی در زمینه کارگردانی و اجرای آثار نمایشی، به‌ویژه آثار کلاسیک، فعالیت مستمری داشته است. نمایش‌های «خواستگاری»، «خرس»، «آواز قو» و «تراژدی با کمدی اضافه» نوشته آنتون چخوف از جمله آثار اوست. وی در سال ۱۴۰۲ نیز با نمایش «موتزارت، سالیه‌ری، مکبث و دیگران»، بر اساس نمایشنامه‌های «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر و «موتزارت و سالیه‌ری» اثر الکساندر پوشکین، در بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر «روسکایا کلاسیکا» در مسکو حضور یافت و موفق به کسب جایزه بهترین نمایش اکسپریمنتال (تجربه‌گرا / نوآورانه) از سی‌امین فستیوال بین‌المللی تئاتر «کوک آرت» سن پطرزبورگ شد.

وی در زمینه مطالعات تئاتر، نظریه‌های هنر‌های نمایشی و آموزش کارگردانی، حضور در رویداد‌های علمی داخلی و بین‌المللی و داوری جشنواره‌های بین‌المللی، از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی قزاقستان، از دیگر ابعاد کارنامه حرفه‌ای اوست. کارنامه‌ای که پیوند میان تجربه عملی تئاتر، آموزش و پژوهش دانشگاهی و مدیریت فرهنگی و هنری را به نمایش می‌گذارد.

این پاسداشت به همت شعبه هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر، در قالب هفتمین دوره «طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی» اجرا شد. هدف از این اقدام، پاسداشت جایگاه علمی، فرهنگی و هنری اساتید و فرهیختگان کشور و بازشناسی میراث فکری و هنری آنان برای نسل‌های آینده است.