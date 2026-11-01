رهنمود‌هایی که تاریخ انقضا ندارد. دشمنی آمریکا با ملت ایران مربوط به امروز نیست. آنها با همه توان تلاش کردند. از کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا جنگ تحمیلی هشت ساله. اضافه کنید به آن، ایجاد فتنه‌ها در مقاطع گوناگون و در نهایت جنگ نظامی.