آمریکاییها به ابعاد مختلف شکست این کشور در برابر ملت ایران از جمله خسارت ۲۵۰ میلیارد دلاری پایگاههای نظامی این کشور درمنطقه معترف هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این اعتراف به تحقیر آمریکا و تسلیم نشدن در برابر ظلم و زور بر می گردد به روحیه استکبار ستیزی ایرانیان. همان روحیهای که برگرفته از رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی بوده و هست.
رهنمودهایی که تاریخ انقضا ندارد. دشمنی آمریکا با ملت ایران مربوط به امروز نیست. آنها با همه توان تلاش کردند. از کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا جنگ تحمیلی هشت ساله. اضافه کنید به آن، ایجاد فتنهها در مقاطع گوناگون و در نهایت جنگ نظامی.