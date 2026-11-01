به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ پاسدار محمدمهدی اسماعیلی گفت: رویداد دانش آموزی نومیدان، یادواره‌های شهدای دانش‌آموز، بزرگداشت شهدای دانش آموز میناب، دیدار با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و تجدید میثاق با شهدا از جمله برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی در شاهرود است.

همزمان با هفته بسیج دانش آموزی یادواره شهید محمدحسین فهمیده در دبستان شهید فهمیده شاهرود برگزار شد.

اجرای سرود همگانی از جمله برنامه های این مراسم بود.

شهید محمدحسین فهمیده بسیجی ۱۳ ساله هشتم آبان ۱۳۵۹ در مقابله با دشمن بعثی به شهادت رسید.

نظیر این برنامه با حضور دانش آموزان مدارس امیریه دامغان نیز برگزار شد.