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کشاورزان گرمساری جشن شکرانه برداشت انار را در روستای احمدآباد ایوانکی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و فرهنگی روستا و حمایت از تولیدکنندگان محلی برگزار شد.
برپایی غرفههای عرضه انار و فرآوردههای آن، عرضه محصولات لبنی در سیاه چادرهای عشایری، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، معرفی آدابورسوم بومی و محلی و برگزاری بازیها و سرگرمیهای سنتی، از جمله برنامههای این جشنواره بود.
احمدآبادی ها با پخت و پذیرایی مهمانان جشنواره با آش انار و چای آتشی مهماننوازی مردمان این دیار را به نمایش گذاشتند.
به همین ماسبت همایش پیادهروی خانوادگی در روستای احمدآباد ایوانکی برگزار شد.