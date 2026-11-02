به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی روستا و حمایت از تولیدکنندگان محلی برگزار شد.

برپایی غرفه‌های عرضه انار و فرآورده‌های آن، عرضه محصولات لبنی در سیاه چادرهای عشایری، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، معرفی آداب‌ورسوم بومی و محلی و برگزاری بازی‌ها و سرگرمی‌های سنتی، از جمله برنامه‌های این جشنواره بود.

احمدآبادی ها با پخت و پذیرایی مهمانان جشنواره با آش انار و چای آتشی مهمان‌نوازی مردمان این دیار را به نمایش گذاشتند.

به همین ماسبت همایش پیاده‌روی خانوادگی در روستای احمدآباد ایوانکی برگزار شد.