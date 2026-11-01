



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید هرمزیان سرپرست پارک ملی بمو گفت: نیرو‌های یگان حفاظت پارک ملی بمو در ساعات اولیه صبح، هنگام پایش منطقه با دو متخلف مواجه شدند که در حال شروع به شکار بودند و با اقدام به‌موقع، مانع ادامه فعالیت آنان شدند.

پارک ملی بمو از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش استان فارس است و حفاظت از گونه‌های جانوری آن به تلاش مستمر محیط‌بانان و همکاری مردم در گزارش تخلفات شکار و صید وابسته است.