به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیرعلی سارنگ، ستاره مستعد و افتخارآفرین سنگ‌نوردی شهرستان میاندوآب آذربایجان غربی بار دیگر نام خود را در بالاترین سطح این رشته ورزشی طنین انداز کرد و موفق شد عنوان قهرمانی مسابقات سنگ‌نوردی «لید» (سرطناب) در قهرمانی کشور و در رده‌ی سنی نونهالان که در بلدرلند تهران برگزار شد را از آن خود کند.

این قهرمان خوش‌آتیه میاندوآبی پیش از این نیز کارنامه درخشانی را از خود به جای گذاشته است.

از مهمترین موفقیت های وی می توان به قهرمانی مسابقات بلدرینگ کشوری در اراک - قهرمانی بلدرینگ کشوری در مجموعه «بلدرلند» تهران - قهرمانی رشته لید در سطح شمال‌غرب کشور در تبریز و عنوان قهرمانی استانی اشاره کرد.

با ثبت این افتخار تازه، مجموع نشان های طلا و عناوین قهرمانی این پدیده سنگ‌نوردی آذربایجان غربی به عدد ۵ رسید.