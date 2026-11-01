یک خیر قمی در اقدامی خیرخواهانه، دستگاه پیشرفته سونوگرافی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان را جهت ارتقای توانمندی‌های تشخیصی به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این اقدام نیکوکارانه که با هدف حمایت از نظام سلامت و تجهیز مراکز درمانی استان صورت گرفته است، ظرفیت‌های تشخیصی مرکز شهید بهشتی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

این دستگاه پیشرفته به تسهیل روند تشخیص بیماری‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران در این مرکز کمک شایانی خواهد کرد.

مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قم با قدردانی از این اقدام ماندگار از سوی آقای کوهستانی (خیر نیک‌اندیش قمی)، تاکید کرد که مشارکت خیرین در تأمین تجهیزات پزشکی، نقشی حیاتی در بهبود زیرساخت‌های سلامت استان ایفا می‌کند.

با ورود این تجهیزات مدرن، دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی دقیق‌تر و سریع‌تر فراهم شده و گامی مهم در جهت ارتقای سطح مراقبت‌های درمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برداشته شده است.