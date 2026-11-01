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رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس از انفجار گاز در منزل مسکونی و مصدومیت یک نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن همیانی رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس گفت: ساعت ۴ و نیم بامداد، طی اعلام مرکز پیام مبنی بر انفجار گاز در منزل مسکونی واقع در خیابان قدس، نیروهای آتشنشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این مأموریت ۲ دستگاه خودرو عملیاتی و نجات به محل حادثه اعزام شد و آتشنشانان مشاهده کردند فردی حدودا ۲۵ ساله بهعلت نشتی گاز بخاری اقدام به روشن نمودن سیگار کرده و حادثه انفجار باعث تخریب شیشه ساختمان و همچنین سوختگی فرد شده است.
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس ادامه داد: در همان لحظه درخواست عوامل اورژانس، اداره گاز و کلانتری داده شد و فرد مذکور به فضای باز هدایت شد و انشعابات قطع شد.
وی گفت: مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال و محل تحویل عوامل کلانتری ۱۲ شد.