به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن همیانی رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس گفت: ساعت ۴ و نیم بامداد، طی اعلام مرکز پیام مبنی بر انفجار گاز در منزل مسکونی واقع در خیابان قدس، نیرو‌های آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این مأموریت ۲ دستگاه خودرو عملیاتی و نجات به محل حادثه اعزام شد و آتش‌نشانان مشاهده کردند فردی حدودا ۲۵ ساله به‌علت نشتی گاز بخاری اقدام به روشن نمودن سیگار کرده و حادثه انفجار باعث تخریب شیشه ساختمان و همچنین سوختگی فرد شده است.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس ادامه داد: در همان لحظه درخواست عوامل اورژانس، اداره گاز و کلانتری داده شد و فرد مذکور به فضای باز هدایت شد و انشعابات قطع شد.

وی گفت: مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال و محل تحویل عوامل کلانتری ۱۲ شد.