به گفته مدیر جهاد کشاورزی سراوان سیستان و بلوچستان با توسعه سطح گلخانه‌ها و افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی، میزان تولید محصولات گلخانه‌ای این شهرستان به حدود ۱۴ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ایرج رستم زهی گفت: با تداوم روند توسعه گلخانه‌ها، همراهی بهره‌برداران و حمایت دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید محصولات گلخانه‌ای سراوان به حدود ۱۸ هزار تن در سال افزایش یابد.

وی افزود: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده نیازمند استمرار حمایت‌ها، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه است تا ظرفیت‌های کشاورزی سراوان بیش از گذشته در مسیر تولید، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار منطقه به کار گرفته شود.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان با اشاره به روند توسعه‌بخش کشاورزی شهرستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیان کرد: با مشارکت مردم، همراهی بهره‌برداران و پیگیری‌های مستمر مجموعه جهاد کشاورزی، اقدامات مؤثری در زمینه توسعه زیرساخت‌های تولید، افزایش ظرفیت واحد‌های کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان انجام شده است.

رستم زهی بیان کرد: توسعه فعالیت‌های تولیدی در حوزه گلخانه‌ها و مرغداری‌ها را باید یکی از مسیر‌های مهم تحقق اقتصاد مولد، افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه دانست؛ مسیری که با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بهره‌برداران محلی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بنیان‌های اقتصادی سراوان ایفا کند.