به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در پی درخواست‌های مکرر شهروندان برای برخورد با شمار محدودی از رانندگان که شب‌ها با اقدامات خود آرامش و امنیت روانی شهروندان را مختل می‌کردند، پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه اقدامات پیشین خود، طرح تشدید برخورد با تخلفات شبانه خودرو‌ها را به‌صورت جدی‌تر ادانه خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه شب‌ها سرعت‌ها افزایش می‌یابد و زمینه بروز تخلفات حادثه‌ساز بیشتر فراهم می‌شود، تصریح کرد: برخی رانندگان با رفتار‌های غلط ترافیکی خود، امنیت و آرامش دیگر شهروندان و رانندگان را به خطر می‌اندازند؛ اما این رفتار‌ها از دید تیزبین پلیس راهور پنهان نمی‌ماند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تخلفات شبانه در پایتخت فقط به لایی‌کشی، حرکات مخاطره‌آمیز، سبقت و سرعت‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود و تردد خودرو‌های سنگین در لاین سوم، استفاده از نور‌های شدید و زنون، توقف در حاشیه بزرگراه‌ها و همچنین تردد عابران پیاده در بزرگراه‌ها را نیز شامل می‌شود.

موسوی‌پور توقف در حاشیه بزرگراه‌ها را حائز اهمیت ویژه دانست و ادامه داد: در ساعات شبانه به دلیل افزایش سرعت، احتمال بروز حوادث در این نقاط به‌شدت بالا می‌رود؛ همچنین تردد عابران پیاده در برخی بزرگراه‌ها، همراه با سرعت غیرمجاز و تاریکی هوا، خطرهای جبران‌ناپذیری را برای موتورسواران و عابران پیاده ایجاد می‌کند و موجب افزایش تصادفات می‌شود.

به گفته وی، سرعت غیرمجاز یکی از پرتکرارترین تخلفات شبانه در سطح پایتخت بوده است و در همین چارچوب، نقص در سامانه روشنایی خودرو‌ها نیز توسط پلیس شناسایی و با آنها برخورد شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی خودرو‌ها در شب، علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای رانندگان به همراه دارد؛ به‌طوری‌که خودرو‌های شخصی ۳ نمره منفی و خودرو‌های عمومی ۶ نمره منفی دریافت می‌کنند.

وی به تخلفات شناسایی‌شده در قالب طرح‌های شبانه اشاره و تصریح کرد: در حوزه حمل بار، حمل بار بدون حفاظ توسط وسایل نقلیه سنگین ثبت شده و تخلفات مربوط به پلاک خودرو‌ها نیز از جمله مواردی بوده‌اند که در این طرح شناسایی شده‌اند؛ عدم استفاده از کمربند ایمنی و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران نیز از دیگر تخلفاتی است که در سطح پایتخت مورد برخورد قانونی قرار گرفته است.

موسوی‌پور با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش حوادث شبانه گفت: از همه رانندگان و راکبان موتورسیکلت می‌خواهیم در ساعات شبانه ضمن رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز، از توقف در حاشیه بزرگراه‌ها خودداری کنند، از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی استفاده کنند، از سامانه روشنایی سالم و استاندارد خودروی خود اطمینان حاصل کنند و از استفاده از نور‌های شدید و غیرمجاز بپرهیزند؛ چون رعایت این نکات ساده، نقش مستقیمی در حفظ جان خود و دیگر شهروندان دارد.