عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های معیشتی، خواستار کاهش سهم دهک‌های پردرآمد از منابع یارانه‌ای و اختصاص منابع آزادشده به افزایش یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ خانوارهای کم‌درآمد متناسب با نرخ تورم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه هدف از پرداخت یارانه و اجرای طرح کالابرگ، حمایت از قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر است، گفت: در شرایطی که هزینه تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های روزمره خانوار‌ها افزایش پیدا می‌کند، حمایت‌های دولتی نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و میزان تورم تنظیم شود تا اثربخشی لازم را در حفظ قدرت خرید مردم داشته باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن توزیع یارانه‌ها تصریح کرد: منابع حمایتی کشور باید به‌گونه‌ای تخصیص پیدا کند که خانوار‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی از حمایت بیشتری برخوردار شوند؛ چراکه این گروه‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند و بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین نیاز‌های ضروری می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر اساس ضوابط قانونی مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، و مصوبات بودجه‌ای، حمایت‌های نقدی و غیرنقدی باید با توجه به وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و مشمولان قانونی پرداخت شود و در این مسیر، لازم است سهم دهک‌های پردرآمد از منابع حمایتی کاهش یابد و منابع آزادشده برای تقویت یارانه و کالابرگ خانوار‌های کم‌درآمد اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه عدالت در توزیع منابع حمایتی به معنای برخورداری بیشتر نیازمندان از حمایت‌های دولتی است، خاطرنشان کرد: دولت باید با شناسایی دقیق وضعیت درآمدی خانوار‌ها و بازنگری در شیوه تخصیص منابع، زمینه را برای افزایش اثربخشی یارانه‌ها فراهم کند تا حمایت‌های معیشتی به‌جای توزیع یکسان و کم‌اثر، متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، حفظ قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد باید در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار گیرد و افزایش متناسب اعتبار کالابرگ و یارانه این گروه‌ها، در کنار اصلاح شیوه توزیع منابع و کاهش حمایت از دهک‌های برخوردار، می‌تواند به تقویت معیشت مردم کمک کند.