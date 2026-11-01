استاندار سمنان در سفر به شهرستان گرمسار به همراه ۱۵ مدیرکل دستگاه‌های اجرایی مشکلات جاده ای ، عمرانی ، مسکن سازی و تامین آب را بررسی و پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بررسی مشکلات تقاطع غیر همسطح شهر ایوانکی ، برگزاری میز خدمت و در ارتباط مستقیم مردم در این منطقه، توجه به حوزه زیر ساختی در شهر جدید ایوانکی ، تکمیل طرح های تامین آب شرب و نهضت ملی مسکن ، جدول گذاری ، بهسازی و آسفالت راه روستایی، اجرای طرح‌های هادی روستایی- تامین آب کشاورزی ، رفع مشکلات حوزه درمان و توسعه خدمات خانه‌های بهداشت از طرح هایی بود که در سفر محمدجواد کولیوند و ههئت همراه بررسی و برای آنها تصمیم گیری شد.