سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی لرستان گفت:عملیات مرمت و استحکام‌بخشی کرانه غربی پل تاریخی کلهر استان برای حفاظت در برابر بارندگی‌ های شدید و خطر وقوع سیلاب به پایان رسید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید امین قاسمی،سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت:با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش از آغاز آثار احتمالی پدیده ال‌نینو، عملیات حفاظت اضطراری در تعدادی از پل‌های تاریخی استان پایان یافت.

سید امین قاسمی افزود: عملیات مرمت، حفاظت و استحکام‌بخشی کرانه غربی پل تاریخی کلهر، که از اولویت‌های حفاظتی این اداره‌کل بود، پیش از آغاز بارندگی‌های شدیدو حفاظت دذر برابر وقوع سیلاب به پایان رسید.

وی با اشاره به محدوده ی اجرای عملیات بیان کرد: اقدامات انجام‌شده، همه ی بخش آسیب‌دیده دنباله ی پل در جبهه جنوب‌غربی این اثر تاریخی را در بر گرفته است.

علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان هم درباره جزئیات فنی این عملیات گفت: در مرحله نخست، خطوط و ساختار‌های اصلی بنا از زیر خاک آشکارسازی و خواناسازی شد و پس از شناسایی بخش‌های تاریخی و آسیب‌دیده، عملیات حفاظت و مرمت بر اساس اصول و منشور‌های مرمتی آغاز شد.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان هم با اشاره به ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه در آثار تاریخی استان گفت:بر اساس داده‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های سنگین در فصل پاییز وجود دارد و حفاظت اضطراری از پل‌های تاریخی و کاهش آسیب‌پذیری این آثار در برابر مخاطرات طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهندس بهاروند ادامه داد: بر همین اساس، اعتباری برای اجرای اقدامات حفاظتی اضطراری در تعدادی از پل‌های تاریخی استان اختصاص یافت که با وجود محدودیت منابع مالی، امکان مرمت و حفاظت از چهار پل تاریخی لرستان، از جمله پل کلهر که با آسیب‌های بیشتری مواجه بود، فراهم شد.

مدیر دفتر فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان هم با تأکید بر اهمیت عملیات انجام‌شده افزود: این اقدام یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حفاظتی موردنیاز در این بخش از پل تاریخی کلهر بود.

محمدرضا اسدی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و معماری لرستان بیان کرد: این استان یکصد پل تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی دارد که هر یک با توجه به نوع و میزان آسیب‌های وارده، به اقدامات تخصصی حفاظتی و مرمتی نیاز دارد.