فرمانده سپاه امام رضا(ع) در پی کسب مدال طلای جهان، توسط کشتی گیر مشهدی در مسابقات قزاقستان، پیام تبریکی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا مهدوی در پیامی به مناسبت کسب مدال طلای وزن ۶۱ کیلوگرم توسط احمد محمدنژاد جوان در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، آورده است:

جناب آقای احمد محمدنژاد جوان، درخشش اقتدارآفرین و کسب مدال طلای مسابقات کشتی قهرمانی جهان توسط جنابعالی، دل ملت ایران و مردم ولایتمدار مشهدالرضا (ع) را شاد کرد.

این پیروزی غرورآفرین که نشان از همت بلند، بازوان توانمند و اراده پولادین فرزندان خطه خراسان دارد مایه مباهات است.

اینجانب این موفقیت را به جنابعالی، خانواده محترم و جامعه بزرگ ورزش ایران اسلامی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تداوم افتخارآفرینی شما را در سایه‌سار توجهات حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مسئلت دارم.





