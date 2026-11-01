چین در دو حوزه فناوری فضایی و تجهیزات نظامی بدون سرنشین، از پیشرفت‌های جدیدی خبر داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، در تازه‌ترین تحول در برنامه فضایی چین، هفتمین کنفرانس علمی سرنشین‌دار این کشور روز ۳۱ اکتبر ۹ آبان در پکن برگزار شد و مقام‌ها و کارشناسان فضایی آخرین مراحل پیشرفت برنامه اعزام انسان به ماه را تشریح کردند. بر اساس اعلام رسانه‌های دولتی چین، هدف این برنامه، فرود نخستین فضانوردان چینی بر سطح ماه پیش از سال ۲۰۳۰ و انجام مأموریت‌های علمی و آزمایش‌های فناورانه در سطح این کره است.

در این برنامه، موشک سنگین «لانگ مارچ ۱۰»، فضاپیمای سرنشین‌دار «منگ‌جو» و ماه‌نشین «لان‌یوه» از تجهیزات اصلی مأموریت خواهند بود. طبق طرح اعلام‌ شده، دو موشک جداگانه، فضاپیمای حامل فضانوردان و ماه‌نشین را به مدار ماه منتقل می‌کنند. پس از اتصال این دو فضاپیما در مدار، فضانوردان وارد ماه‌نشین شده و برای انجام مأموریت‌های اکتشافی به سطح ماه فرود خواهند آمد.

برنامه شامل حرکت با ماه‌نورد، بررسی محیط و منابع سطح ماه، جمع‌آوری نمونه‌های علمی و بازگشت فضانوردان به فضاپیمای اصلی برای سفر به زمین است.

چین پیش‌تر اعلام کرده بود که آزمایش‌های مهمی برای توسعه تجهیزات این مأموریت انجام داده است. از جمله در ابتدای سال ۲۰۲۶، آزمایش نمایشی در ارتفاع پایین برای سامانه موشک لانگ مارچ ۱۰ و آزمایش فرار اضطراری فضاپیمای منگ‌جو در شرایط فشار دینامیکی حداکثری با موفقیت انجام شده است. پرواز‌های نخست فضاپیمای منگ‌جو و ماه‌نشین لان‌یوه نیز از مراحل مهم بعدی این برنامه اعلام شده‌اند.

در تحول دیگری در حوزه فناوری نظامی، خبرگزاری شینهوا اعلام کرد پهپاد پنهانکار شناسایی و تهاجمی «جی‌جی ۲۱» برای نخستین بار با موفقیت از ناو آبی‌ـ‌خاکی «سیچوان» برخاسته و بر عرشه آن فرود آمده است.

این پهپاد، نخستین نمونه از پهپاد‌های پنهانکار ناونشین چین است که قابلیت انجام مأموریت‌های شناسایی و تهاجمی را دارد. آزمایش اخیر، توانایی نیروی دریایی چین برای به‌کارگیری پهپاد‌های بال‌ثابت پنهانکار از سکو‌های رزمی بزرگ دریایی را به نمایش گذاشته است.

ناو سیچوان، نخستین شناور از کلاس ۰۷۶ چین، در دسامبر ۲۰۲۴ به آب انداخته شد. این ناو با بهره‌گیری از سامانه پرتاب الکترومغناطیسی، تجهیزات مهار و فرود و سامانه هدایت خودکار، قابلیت حمل پهپاد‌های بال‌ثابت، بالگرد‌ها و تجهیزات عملیات آبی‌ـ‌خاکی را دارد. وزن جابه‌جایی کامل این شناور نیز بیش از ۴۰ هزار تن اعلام شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، ناو سیچوان در روز‌های پایانی اکتبر چندین مرحله آزمایش دریایی را پشت سر گذاشته است؛ هرچند محل دقیق آزمایش پهپاد و جزئیات فنی آن اعلام نشده است.