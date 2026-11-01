مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از ثبت ملی دو دست لباس تاریخی با قدمت ۸۰ سال، متعلق به زنده‌یاد پروفسور محمدحسن گنجی، از برجسته‌ترین مفاخر علمی ایران و چهره‌های شناخته‌شده جامعه علمی جهان و خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، گفت: این دو اثر ارزشمند شامل لباس تشریفات و لباس دانش‌آموختگی پروفسور گنجی است که به همت خانواده آن مرحوم به موزه دانشگاه بیرجند اهدا شده و اکنون به‌عنوان بخشی از میراث مادی و فرهنگی یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های علمی ایران نگهداری می‌شود.

سیروسی افزود: نام دانشمندی که از روستای ماهوک بیرجند برخاست و در بلندای قله‌های علم جهان ایستاد، این بار با ثبت دو یادگار شخصی‌اش در فهرست میراث ملی کشور، بار دیگر در کانون توجه میراث فرهنگی قرار گرفت.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ویژگی‌های هنری و تاریخی این آثار افزود: لباس تشریفات از پارچه مخمل تهیه شده و در قسمت جلو، سرآستین‌ها و کناره‌ها با هنر ظریف گلابتون‌دوزی و نقوش گیاهی تزئین شده است که لباس دانش‌آموختگی نیز ردایی مخملی است که با نوار‌های قیطان آراسته شده و در قسمت سینه آن دو نقش سرو به چشم می‌خورد.

سیروسی گفت: قدمت این دو لباس به حدود سال ۱۳۲۵ می‌رسد و از منظر تاریخی، هنری و هویتی واجد ارزش هستند؛ چراکه این آثار فراتر از یک پوشش شخصی، روایتگر بخشی از زندگی علمی، جایگاه دانشگاهی و مسیر پرافتخار یکی از مفاخر ملی کشور هستند.

مسئول ثبت میراث منقول خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه علمی پروفسور گنجی گفت: محمدحسن گنجی در سال ۱۲۹۱ در روستای ماهوک از توابع بیرجند دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه تاریخی شوکتیه بیرجند سپری کرد و سپس در دارالمعلمین عالی تهران، انگلستان و آمریکا به تحصیل در رشته جغرافیا با تأکید بر اقلیم‌شناسی پرداخت.

وی گفت: پروفسور گنجی از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۵۴ در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و از پیشگامان ورود و توسعه جغرافیای نوین در نظام دانشگاهی ایران بود.

سیروسی افزود: آوازه علمی این استاد برجسته از مرز‌های ایران فراتر رفت؛ به‌گونه‌ای که سازمان هواشناسی جهانی (WMO) در سال ۲۰۰۱ جایزه علمی خود را به پاس خدمات برجسته‌اش به او اعطا کرد. همچنین در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان چهره برگزیده چهارمین همایش چهره‌های ماندگار کشور انتخاب شد.

سیروسی افزود: تأسیس دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۵۶ از جمله خدمات ارزشمند این شخصیت علمی به زادگاهش است.

زنده‌یاد پروفسور محمدحسن گنجی در سال ۱۳۹۱ درگذشت و مرقد وی در محل پارک گنجی بیرجند واقع شده است.