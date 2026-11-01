به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی ابوالحسنی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر، با اعلام آغاز عملیات سرشماری کلنی‌های زنبور عسل همزمان با برنامه‌های کشوری، از ثبت تولید بالغ بر ۳۰ تن عسل و ۲ هزار ملکه زنبور از مجموع ۲ هزار کلنی بررسی‌شده در هفته نخست این عملیات خبر داد.

عملیات سرشماری و پایش کلنی‌های زنبور عسل در سطح شهرستان با هدف ارتقای سطح دانش فنی تولیدکنندگان و مدیریت منابع زراعی آغاز شد. بر اساس داده‌های ثبت‌شده در هفته نخست این عملیات، کارشناسان مراکز تخصصی موفق به سرشماری بالغ بر ۲ هزار کلنی زنبور عسل شده‌اند.

نتایج اولیه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع کلنی‌های مورد پایش، تولید بالغ بر ۳۰ تن عسل، ۱۰ کیلوگرم ژل رویال و بیش از ۲ هزار ملکه زنبور از نژاد ارزشمند کارنیکا ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده پتانسیل بالای منطقه در حوزه تولید محصولات فرآورده‌های زنبور عسل و نقش حیاتی این صنعت در اکوسیستم منطقه است.

علی ابوالحسنی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر، در این خصوص اظهار داشت: دقت در فرآیند سرشماری، زیربنای برنامه‌ریزی‌های آتی برای حمایت از زنبورداران و مدیریت تولیدات پروتئین‌های طبیعی در سطح شهرستان است. داده‌های به‌دست‌آمده، نقشه راه ما را برای ارائه خدمات تخصصی‌تر و کنترل بهتر وضعیت سلامت کلنی‌ها ترسیم می‌کند.

وی در ادامه افزود: فعالیت گسترده در حوزه زنبورداری، علاوه بر تأمین محصولات باکیفیت، نقش کلیدی در گرده‌افشانی محصولات کشاورزی و حفظ تنوع زیستی منطقه ایفا می‌کند. هدف ما از این عملیات، ایجاد یک پایگاه داده دقیق برای حمایت از تولیدکنندگان و همچنین تقویت زنجیره ارزش محصولات زنبوری در شهرستان رامسر است.