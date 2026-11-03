به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرتضی ملائی یکی از جوانان دوستدار طبیعت است که پس از یک دوره فعالیت به عنوان همیار محیط زیست، امروز در کسوت محیط بان در جنگل‌های رودبارک و پارک ملی صیدا و منطقه حفاظت شده پرور فعالیت می کند .

او علاوه بر حفاظت از محیط زیست با تهیه تصاویر نابی که از جنگل‌های زیبای هیرکانی و حیات وحش منطقه مانند، مرال و شوکا، کل و بز و قوچ، پلنگ، خرس و گراز و انواع پرندگان تهیه کرده ، دوستداران محیط زیست را برای حفاظت از گنجینه طبیعی ایران آموزش می‌دهد