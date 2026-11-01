گزارش پژوهشی «مدیریت پایگاه داده آمایش سرزمین» با هدف طراحی مدل داده سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور، به سفارش سازمان برنامه و بودجه کشور و در ۱۵۲ صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، گزارش پژوهشی «مدیریت پایگاه داده آمایش سرزمین» توسط گروه پژوهشی آینده‌نگری و فناوری‌های نوِ این مرکز منتشر شد.

این گزارش با تمرکز بر طراحی مدل داده سامانه جامع پشتیبان آمایش سرزمین، به تشریح ساختار و الزامات تشکیل پایگاه داده آمایش سرزمین می‌پردازد. این سامانه با عنوان «سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور» توسط امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شده است.

در این پژوهش، مدل مفهومی مورد نیاز بر اساس کارکرد‌های آمایشی معرفی و ساختار درختی داده‌ها و لایه‌های اطلاعاتی ارائه شده است. همچنین منابع تأمین داده‌ها و متولیان تولید هر یک مشخص و الگوی کدگذاری پویایی برای تولید کد‌های منحصر‌به‌فرد لایه‌ها طراحی شده است.

از دیگر بخش‌های این گزارش می‌توان به معرفی اقلام توصیفی (فیلدها) و ویژگی‌های مورد نیاز هر لایه اطلاعاتی و پیاده‌سازی مدل پیشنهادی در قالب ژئودیتابیس اشاره کرد.

گزارش پژوهشی «مدیریت پایگاه داده آمایش سرزمین» به سفارش امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، با مدیریت پژوهشی مهرداد کاشف مبارکه و به نویسندگی سیدمحمد رنجبران، مهرداد کاشف مبارکه، میترا خوش‌خلق، مینا ابوطالبی و مصطفی کشتکار تهیه شده است. محسن ابراهیمی نیز مشاور علمی این پژوهش بوده است.

این گزارش در ۱۵۲ صفحه تدوین و منتشر شده است.