یادواره شهید دانش‌آموز سید علی‌اکبر حسینی، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و مردم شهیدپرور منطقه سبزدشت، در مسجد ابوالفضل (ع) روستای شیطور بافق برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن میرزایی، مسئول یادواره شهید حسینی، با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰ ساله این مراسم گفت: این یادواره همه‌ساله به همت خانواده شهید، جوانان و مردم روستا برگزار می‌شود و مردم از نقاط مختلف منطقه، به‌ویژه اهالی سبزدشت، برای گرامیداشت یاد این شهید در مراسم حضور پیدا می‌کنند.

او افزود: مراسم امسال همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان بافق و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

میرزایی با تأکید بر نقش فرهنگی یادواره‌های شهدا اظهار داشت: این مراسم‌ها پلی میان نسل دوران دفاع مقدس و نسل امروز است؛ نسلی که آن روز‌ها را ندیده، اما باید با فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری شهدا آشنا شود.

در ادامه این مراسم، سید حمزه حسینی، برادر شهید سید علی‌اکبر حسینی، نیز با روایت خاطراتی از زندگی برادرش گفت: شهید حسینی تحصیلات ابتدایی را در روستای خود به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در هنرستان به بافت رفت. وی در ۱۸ سالگی، در حالی که دانش‌آموز هنرستان بود، به‌عنوان بسیجی راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد.

او افزود: برادرم در منطقه عملیاتی شاخ شمیران به شهادت رسید و چند سال در شمار شهدای مفقودالاثر بود تا اینکه خبر شهادتش به خانواده رسید و پیکر مطهرش برای خاکسپاری به زادگاهش بازگشت.

یادواره شهید سید علی‌اکبر حسینی بیش از دو دهه است که با همراهی خانواده شهید و مردم روستای شیطور برگزار می‌شود و به فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تبدیل شده است.