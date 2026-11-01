دکتر احمدعلی معصومی مقدم، پزشک پیشکسوت و خوش‌نام اردبیلی، پس از سال‌ها خدمت در عرصه پزشکی و درمان کودکان،در میان بدرقه جمعی از مردم، همکاران و دوستدارانش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر احمدعلی معصومی مقدم، پزشک پیشکسوت و خوش‌نام اردبیلی، پس از سال‌ها خدمت در عرصه پزشکی و درمان کودکان، در میان بدرقه جمعی از مردم، همکاران و دوستدارانش به خاک سپرده شد.

او که بیش از چهار دهه از عمر خود را وقف طبابت و خدمت به مردم کرده بود، علاوه بر تخصص و مهارت پزشکی، به واسطه منش انسانی، اخلاق حرفه‌ای و حمایت از بیماران نیازمند، نامی ماندگار در خاطره مردم اردبیل بر جای گذاشت.